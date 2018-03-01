Fular bağlamanın 4 çok havalı yolu

Klasik ama şık!

Bu teknik, oldukça klasik olsa da hâlâ fular bağlamanın en havalı yollarından bir tanesi olarak hayatımızda yer alıyor. Üstelik yapması da son derece basit. Fularınızı üçgen şekline getirmek üzere ikiye katlayın, ardından o üçgeni katlamaya devam ederek uzun bir boru şekline getirin. Elde ettiğiniz uzun fuları, uçlarını ön tarafta buluşturacak şekilde, bir kez boynunuza sarın. Boynunuzun biraz yan tarafında bir çift düğüm atarak kullanabilirsiniz. İşte havalı fularınız hazır!

Kim demiş fular sadece boyunda kullanılır diye?

Fular bağlamanın bir diğer havalı yolu da, onu saçınızda kullanmak! Sade bir kıyafeti, renkli ve desenli fularınızı saçınıza takarak son derece şık bir hale getirebilirsiniz. Bunun için yapmanız gereken tek şey saçlarınızı at kuyruğu biçiminde toplamak. Ardından fularınızı saçınızın etrafında bir tur döndürerek kuyruğun altından bir tane düğüm atın. İşte şimdi havalı saçlarınızla güne hazırsınız!

Çantalar artık çok ama çok havalı!

El çantanızı daha şık bir hale getirmek için fularınızı çantanızla birlikte kullanabilirsiniz. Fularınızı çantanıza hoş bir detay olarak eklemek için, çantanızın sapının bir ucuna eşarbınızı düğümleyin. Ardından fuları, sapın etrafında döndürerek diğer ucuna kadar getirin ve orada da düğümleyin. İşte muhteşem çantanız hazır!

60'lı yılların sihri!

Eğer daha salaş bir görüntüden yanaysanız 60'lı yıllara ait bu fular bağlama şekli sizin için son derece ideal olabilir. Bunun için fularınızı üçgen olacak şekilde ikiye katlayın. Ardından fularınızı boynunuza sarın ve arkasındaki iki ucu gevşekçe düğümleyin. Bu sayede orta noktadan fularınızı aşağıya doğru çekerek şekil verebilirsiniz. İşte şimdi tamamen hazırsınız!