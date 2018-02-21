Evde yapabileceğiniz 4 banyo topu tarifi

TARİF 1
Malzemeler
1 çay kaşığı gıda boyası, 1 çorba kaşığı esans, 2 çorba kaşığı aromaterapi yağı, 2 bardak karbonat, 1 bardak deniz tuzu, 1 bardak sitrik asit, 1 bardak mısır nişastası.
Yapılışı
Malzemeleri bir kap içinde kıvama gelinceye kadar karıştırın. İki yarım küre olan kalıplara (marketlerde bu kalıpları bulabilirsiniz veya aldığınız başka bir ürünün küre şeklindeki kabını kullanabilirsiniz) hazırlanan banyo topu karışımını ayrı ayrı sıkıştırın. Sıkı olması çok önemlidir. Ne kadar sıkı olursa o kadar iyi sonuç alınacaktır. 30 saniye kadar bekledikten sonra iki yarım küreyi birleştirin. İsteğe göre karışımın içine gül yaprağı veya papatya koyabilirsiniz. Banyo topu küvette erirken geriye gül veya papatya yaprakları kalarak mükemmel bir görüntü ortaya çıkacaktır. Küreleri birleşmiş vaziyette en az 24 saat bekletin.
TARİF 2
Malzemeler
1 bardak hindistancevizi yağı, 1 kaşık lavanta çiçeği (kurutulmuş veya taze), 2-3 damla aromatik yağ.
Yapılışı
Malzemeleri bir kap içinde kıvama gelinceye kadar karıştırın. Ardından karışım yapılan kabı, sıcak su dolu olan bir başka kabın içine yerleştirerek 6 saat boyunca bekletin. Bu şekilde hindistancevizi yağı, çiçeklerin özünü iyice içine çekecektir. 6 saatin sonunda bir süzgeçten geçirerek pürüzsüz olmasını sağlayın. Karışımı tereyağı kıvamına gelene kadar dolaba kaldırın. Banyo yapacağınız zaman dondurma kaşığıyla küçük toplar yapın ve küvete atın. Elle almayın çünkü eliniz banyo topunuzu eritebilir.
TARİF 3
Malzemeler
2 damla gıda boyası, 5 damla nane esansı, 2 yemek kaşığı su, 2 çay fincanı İngiliz tuzu.
Yapılışı
Malzemeleri bir kap içinde kıvama gelinceye kadar karıştırın. İki yarım küre olan kalıplara (marketlerde bu kalıpları bulabilirsiniz veya aldığınız başka bir ürünün küre şeklindeki kabını kullanabilirsiniz) hazırlanan banyo topu karışımını ayrı ayrı sıkıştırın. Sıkı olması çok önemlidir. Ne kadar sıkı olursa o kadar iyi sonuç alınacaktır. 30 saniye kadar bekledikten sonra iki yarım küreyi birleştirin. İsteğe göre karışımın içine gül yaprağı veya papatya koyabilirsiniz. Banyo topu küvette erirken geriye gül veya papatya yaprakları kalarak mükemmel bir görüntü ortaya çıkacaktır. Küreleri birleşmiş vaziyette en az 24 saat bekletin.
TARİF 4
Malzemeler
2 çorba kaşığı buğday tohumu yağı, 2 çorba kaşığı limon tuzu, 2 çorba kaşığı karbonat.
Yapılışı
Malzemeleri bir kap içinde kıvama gelinceye kadar karıştırın. İki yarım küre olan kalıplara (marketlerde bu kalıpları bulabilirsiniz veya aldığınız başka bir ürünün küre şeklindeki kabını kullanabilirsiniz) hazırlanan banyo topu karışımını ayrı ayrı sıkıştırın. Sıkı olması çok önemlidir. Ne kadar sıkı olursa o kadar iyi sonuç alınacaktır. 30 saniye kadar bekledikten sonra iki yarım küreyi birleştirin. İsteğe göre karışımın içine gül yaprağı veya papatya koyabilirsiniz. Banyo topu küvette erirken geriye gül veya papatya yaprakları kalarak mükemmel bir görüntü ortaya çıkacaktır. Küreleri birleşmiş vaziyette en az 24 saat bekletin.
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