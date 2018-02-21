Ciltte çifte temizlik düşündüğünüz kadar kötü değil!

Kimimiz basit bir makyaj temizleme mendiliyle, kimimiz basit bir tonikle ya da suyla makyajımızı çıkarıp kendimizi bir an önce yatağa atmak derdindeyiz. Çünkü zaten uzun sürmüş bir günün ardından gözlerimizin etrafındaki makyajı çıkarmaya çalışmak günün sonundaki en büyük ve gereksiz işkencelerden biri gibi görünüyor. Oysa birçok markanın da yıllarca lanse ettiği gibi harika bir cilt rejimi olan çift temizleme cildinizdeki birçok sıkıntıya çare olabilir. Gelin nedenlerine birlikte bakalım.
Çifte temizlik ne demektir?
Çifte temizlik sıkıcı olmasına ve potansiyel olarak kırışıklık riski içermesine rağmen, sürtünme ve ovma olmaksızın, ağır ve metalik makyaj malzemelerini tamamen çözen hızlı ve etkili bir yöntemdir.
Nasıl yapılır?
Önce kuru cilde masaj yağıyla masaj yapılır ve normalde sabun için kullanılan bir fırçayla yüz fırçalanır. Daha hassas ciltler için daha nazik bir temizleyici kullanılabilir. Temizleme yağı, doğal bir yağ olarak cildinizi sıyırmadan makyajın dağılmasına yardımcı olurken yüzünüzü yıkamak gözeneklerinizi temizler ve cildiniz ölü cilt hücrelerinden kurtulur.
Neden işe yarar?
Cildinizi kurutan bir sabun ya da makyaj çıkarma mendili yerine temizleme yağı kullanmak cildinizin doğal dengesini korurken aynı zamanda makyajınızın da çıkmasını sağlar. Ayrıca makyajı temizleme işleminden sonra yüzünüzü sadece yıkamanız yeterli olacağından gözeneklerinize başka yabancı maddelerin girişine gerek kalmaz.
En iyi kısmı nedir?
Doğal yağlarla yapılan makyaj temizliği adı üstünde doğaldır. Arkadaşlarınızla bir araya geldiğinizde kendinizi bir cilt bakım uzmanı gibi hissetmenizi sağlar ve herkes büyük bir merakla sizi dinler.
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