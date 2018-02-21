Haberler>Kelebek Magazin>Stil Haberleri>Ciltte çifte temizlik düşündüğünüz kadar kötü değil!

Ciltte çifte temizlik düşündüğünüz kadar kötü değil!

Makyaj yapmayı hepimiz çok seviyoruz. Ancak makyajı sevdiğimiz kadar onu temizlemek ve sonrasında cilde bakım yapmak da çok önemli. Bu hem sağlıklı bir cilde sahip olmak hem de cildin yaşlanmasının önüne geçmek için çok gerekli bir hareket. Üstelik çoğumuzun üzerinde çok da fazla durmadığı bir hareket…

Kaynak: Doğan Burda
21.02.2018 - 18:24 | Son Güncelleme :

Kimimiz basit bir makyaj temizleme mendiliyle, kimimiz basit bir tonikle ya da suyla makyajımızı çıkarıp kendimizi bir an önce yatağa atmak derdindeyiz. Çünkü zaten uzun sürmüş bir günün ardından gözlerimizin etrafındaki makyajı çıkarmaya çalışmak günün sonundaki en büyük ve gereksiz işkencelerden biri gibi görünüyor. Oysa birçok markanın da yıllarca lanse ettiği gibi harika bir cilt rejimi olan çift temizleme cildinizdeki birçok sıkıntıya çare olabilir. Gelin nedenlerine birlikte bakalım.

Çifte temizlik ne demektir?

Çifte temizlik sıkıcı olmasına ve potansiyel olarak kırışıklık riski içermesine rağmen, sürtünme ve ovma olmaksızın, ağır ve metalik makyaj malzemelerini tamamen çözen hızlı ve etkili bir yöntemdir.

Ciltte çifte temizlik düşündüğünüz kadar kötü değil

Nasıl yapılır?

Önce kuru cilde masaj yağıyla masaj yapılır ve normalde sabun için kullanılan bir fırçayla yüz fırçalanır. Daha hassas ciltler için daha nazik bir temizleyici kullanılabilir. Temizleme yağı, doğal bir yağ olarak cildinizi sıyırmadan makyajın dağılmasına yardımcı olurken yüzünüzü yıkamak gözeneklerinizi temizler ve cildiniz ölü cilt hücrelerinden kurtulur.

Ciltte çifte temizlik düşündüğünüz kadar kötü değil

Neden işe yarar?

Cildinizi kurutan bir sabun ya da makyaj çıkarma mendili yerine temizleme yağı kullanmak cildinizin doğal dengesini korurken aynı zamanda makyajınızın da çıkmasını sağlar. Ayrıca makyajı temizleme işleminden sonra yüzünüzü sadece yıkamanız yeterli olacağından gözeneklerinize başka yabancı maddelerin girişine gerek kalmaz.

Ciltte çifte temizlik düşündüğünüz kadar kötü değil

En iyi kısmı nedir?

Doğal yağlarla yapılan makyaj temizliği adı üstünde doğaldır. Arkadaşlarınızla bir araya geldiğinizde kendinizi bir cilt bakım uzmanı gibi hissetmenizi sağlar ve herkes büyük bir merakla sizi dinler.

Etiketler: cilt bakımı , cilt temizliği , çifte temizlik
﻿

EN ÇOK OKUNANLAR

    Koç Burcu
    21 Mart - 20 Nisan

    Kişisel farkındalığınızı arttıracak, bilgi kazanmanızı sağlayacak, ama bu esnada bütçenize çok fazla zarar vermeyecek şeyler planlamalısınız. Tüm...Koç Burcu - Bugün

    Boğa Burcu
    21 Nisan - 20 Mayıs

    Başarınızı diğerleriyle de kutlayabilirsiniz. Bilgi toplamalı, bilgilerin gerçekliğinden emin olmalı ve başladığınız işleri bitirmelisiniz. Fark yaratmak istiyorsanız,...Boğa Burcu - Bugün

    İkizler Burcu
    21 Mayıs - 20 Haziran

    Evinizde ve özel ilişkilerinizde yapacağınız değişiklikler duygusal anlamda istikararı sağlayabilir. İş birliğine açık olmanız durumunda, evinizi veya yaşadığınız yeri...İkizler Burcu - Bugün

    Yengeç Burcu
    21 Haziran - 22 Temmuz

    Önemli detayları atlamadığınızdan emin olun. İstediğinizi açık açık ortaya koymak işe yarar çözümler üretmenizde size yardım edebilir....Yengeç Burcu - Bugün

    Aslan Burcu
    23 Temmuz - 23 Ağustos

    Duygusal anlamda motive bir gündesiniz. Yanlış nedenlere dayalı değişiklikler yapmak doğru olmayabilir. Olayları doğru değerlendirmeli, daha alçak...Aslan Burcu - Bugün

    Başak Burcu
    24 Ağustos - 23 Eylül

    Sahip olduğunuzdan daha fazla paranız varmış hissine kapılmayın ve aşırı harcamalardan kaçının. Sizi motive eden kişilerle görüşebileceğiniz bir hafta...Başak Burcu - Bugün

    Terazi Burcu
    24 Eylül - 23 Ekim

    Bu hafta sonu, önemli kişisel değişiklikler yapmanız durumunda kendinizi çok iyi hissedebilirsiniz. Sizi bekleyen güzel bir gelecek varken lüzumsuz...Terazi Burcu - Bugün

    Akrep Burcu
    24 Ekim - 22 Kasım

    Dış etkilere bağlı duygusal durumlarla uğraşabileceğiniz bir hafta sonundasınız. Bazı kişilerin yapacağı son dakika değişiklikleri sizi asıl uğraşmanız gereken işlerden...Akrep Burcu - Bugün

    Yay Burcu
    23 Kasım - 21 Aralık

    Duyduğunuz her şeye inanmamalısınız. Belli anlaşmalar yapmadan ya da bazı sözler vermeden önce, kendi araştırmanızı bizzat yapmanızda fayda var. Bu hafta sonu, elinize...Yay Burcu - Bugün

    Oğlak Burcu
    22 Aralık - 20 Ocak

    Endişelerinizi dile getirerek olaylara netlik kazandırabilir ve doğru kararlar alabilirsiniz. Eviniz ve ailenizle bağlantılı konularla ilgilenirken daha sorumlu davranmalısınız....Oğlak Burcu - Bugün

    Kova Burcu
    21 Ocak - 18 Şubat

    Çok fazla bilgi paylaşımı size ters şekilde geri dönebilir ve size bazı bedeller ödetebilir. Bu hafta sonu, sevdiğiniz kişilerle ilişkilerinizi...Kova Burcu - Bugün

    Balık Burcu
    19 Şubat - 20 Mart

    Bu hafta sonu, bazı işleri ele alış veya uygulayış biçiminizi ya da bilgi edinme ev haber alma yöntemlerinizi gözden geçirebilirsiniz. Bu sayede kendinizi...Balık Burcu - Bugün

    Hürriyete Reklam Ver
    Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
    Türkiye'den ve Dünya’dan son dakika haberler, köşe yazıları, magazinden siyasete, spordan seyahate bütün konuların tek adresi hurriyet.com.tr; Hurriyet.com.tr haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, Kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
    • Hürriyet Emlak
    • Hürriyet Oto
    • Yenibiriş
    • Yakala.co
    • Hürriyet TV
    • Hürriyet Aile
    • Mahmure
    © Copyright 2018 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞHürriyet KurumsalBize UlaşınYatırımcı İlişkileri