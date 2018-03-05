 Cildiniz için almanız gereken 3 karar

Temizleme şeklinizi değiştirin

Cildinizi nasıl temizlediğinizi yeniden düşünün. Yüzünüzü aynı temizleyiciyi kullanarak sabah ve akşam iki kez yıkıyorsunuz. Bu şimdiye kadar bize öğretilmiş gerekli bir bilgi. Ancak eğer özellikle kuru bir cilde sahipseniz temizleyiciyi günde iki kez kullanmak yerine sabah seansını atlayıp, gece sadece bir kez yıkayın. Bu şekilde cildinizi kurutmadan makyaj temizliğinizi yapabilir, cilt yüzeyinizdeki tortuyu temizleyebilirsiniz. Unutmayın, yaşlandıkça daha az yağ üretiriz ve bu nedenle de daha kuru bir cilde sahip oluruz. Bu nedenle ilk yıkama cildimize iyilikten çok kötülük yapabilir.

Tüm vücudunuzu nemlendirin

Yüzümüzü nemlendirmeyi çok önemsiyoruz. Bu nedenle özellikle yüz bölgemize çalışıyoruz. Ancak konu nemlendirici olduğunda aslında yüzünüzün ötesine geçmeniz gereklidir. Hedeflenecek anahtar noktaları neresidir?

Özellikle kırışıklı ve yaşlılıktan en çok etkilenen bölgeler olan, boyun bölgesi, göğüs bölgeniz ve el sırtlarınız. Bu bölgelerdeki cilt doğal olarak daha incedir ve bu nedenle de yaşlanmanın etkileri çok daha çabuk görülür. Bu etkileri azaltmanın en etkili yolu ise yüzünüzü nemlendirdiğiniz her zaman bu bölgelere de nemlendirici uygulamaktır. Günde iki kez hızlı bir losyon uygulamak size yıllar boyu sürecek bir koruma sağlar. Bu bölgelerin bakımına da dikkat ederseniz cilt yaşınız çok daha genç kalacaktır.

Güneş kremi kullanmayı atlamayın

Yaz ya da kış hiç fark etmez, her gün mutlaka güneş kremi uygulayın. Yağmurlu günler bile parlak ve güneşli bir güne dönüşebilir. Bunu unutmayın ve iç mekânda olduğunuzu düşünmeden güneş kreminizi uygulayın. Hatta sadece köpeğinizi gezdirmek için 10 dakikalığına bile dışarıya çıksanız da bunu atlamayın. Ne kadar önemli olduğunu vurgulamak için daha ne kadar örnek vermeliyiz bilmiyoruz.

Ancak güneşin etkilerine karşı uyanık olmak erken yaşlanmaya karşı alınacak en iyi savunmadır. Sizi rahatsız etmeyen su bazlı güneş kremlerini kolayca uygulayabilirsiniz.