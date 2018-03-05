 Cildiniz için almanız gereken 3 karar

Temizleme şeklinizi değiştirin
Cildinizi nasıl temizlediğinizi yeniden düşünün. Yüzünüzü aynı temizleyiciyi kullanarak sabah ve akşam iki kez yıkıyorsunuz. Bu şimdiye kadar bize öğretilmiş gerekli bir bilgi. Ancak eğer özellikle kuru bir cilde sahipseniz temizleyiciyi günde iki kez kullanmak yerine sabah seansını atlayıp, gece sadece bir kez yıkayın. Bu şekilde cildinizi kurutmadan makyaj temizliğinizi yapabilir, cilt yüzeyinizdeki tortuyu temizleyebilirsiniz. Unutmayın, yaşlandıkça daha az yağ üretiriz ve bu nedenle de daha kuru bir cilde sahip oluruz. Bu nedenle ilk yıkama cildimize iyilikten çok kötülük yapabilir.
Tüm vücudunuzu nemlendirin
Yüzümüzü nemlendirmeyi çok önemsiyoruz. Bu nedenle özellikle yüz bölgemize çalışıyoruz. Ancak konu nemlendirici olduğunda aslında yüzünüzün ötesine geçmeniz gereklidir. Hedeflenecek anahtar noktaları neresidir?
Özellikle kırışıklı ve yaşlılıktan en çok etkilenen bölgeler olan, boyun bölgesi, göğüs bölgeniz ve el sırtlarınız. Bu bölgelerdeki cilt doğal olarak daha incedir ve bu nedenle de yaşlanmanın etkileri çok daha çabuk görülür. Bu etkileri azaltmanın en etkili yolu ise yüzünüzü nemlendirdiğiniz her zaman bu bölgelere de nemlendirici uygulamaktır. Günde iki kez hızlı bir losyon uygulamak size yıllar boyu sürecek bir koruma sağlar. Bu bölgelerin bakımına da dikkat ederseniz cilt yaşınız çok daha genç kalacaktır.
Güneş kremi kullanmayı atlamayın
Yaz ya da kış hiç fark etmez, her gün mutlaka güneş kremi uygulayın. Yağmurlu günler bile parlak ve güneşli bir güne dönüşebilir. Bunu unutmayın ve iç mekânda olduğunuzu düşünmeden güneş kreminizi uygulayın. Hatta sadece köpeğinizi gezdirmek için 10 dakikalığına bile dışarıya çıksanız da bunu atlamayın. Ne kadar önemli olduğunu vurgulamak için daha ne kadar örnek vermeliyiz bilmiyoruz.
Ancak güneşin etkilerine karşı uyanık olmak erken yaşlanmaya karşı alınacak en iyi savunmadır. Sizi rahatsız etmeyen su bazlı güneş kremlerini kolayca uygulayabilirsiniz.
Kişisel farkındalığınızı arttıracak, bilgi kazanmanızı sağlayacak, ama bu esnada bütçenize çok fazla zarar vermeyecek şeyler planlamalısınız. Tüm...Koç Burcu - Bugün
Başarınızı diğerleriyle de kutlayabilirsiniz. Bilgi toplamalı, bilgilerin gerçekliğinden emin olmalı ve başladığınız işleri bitirmelisiniz. Fark yaratmak istiyorsanız,...Boğa Burcu - Bugün
Evinizde ve özel ilişkilerinizde yapacağınız değişiklikler duygusal anlamda istikararı sağlayabilir. İş birliğine açık olmanız durumunda, evinizi veya yaşadığınız yeri...İkizler Burcu - Bugün
Önemli detayları atlamadığınızdan emin olun. İstediğinizi açık açık ortaya koymak işe yarar çözümler üretmenizde size yardım edebilir....Yengeç Burcu - Bugün
Duygusal anlamda motive bir gündesiniz. Yanlış nedenlere dayalı değişiklikler yapmak doğru olmayabilir. Olayları doğru değerlendirmeli, daha alçak...Aslan Burcu - Bugün
Sahip olduğunuzdan daha fazla paranız varmış hissine kapılmayın ve aşırı harcamalardan kaçının. Sizi motive eden kişilerle görüşebileceğiniz bir hafta...Başak Burcu - Bugün
Bu hafta sonu, önemli kişisel değişiklikler yapmanız durumunda kendinizi çok iyi hissedebilirsiniz. Sizi bekleyen güzel bir gelecek varken lüzumsuz...Terazi Burcu - Bugün
Dış etkilere bağlı duygusal durumlarla uğraşabileceğiniz bir hafta sonundasınız. Bazı kişilerin yapacağı son dakika değişiklikleri sizi asıl uğraşmanız gereken işlerden...Akrep Burcu - Bugün
Duyduğunuz her şeye inanmamalısınız. Belli anlaşmalar yapmadan ya da bazı sözler vermeden önce, kendi araştırmanızı bizzat yapmanızda fayda var. Bu hafta sonu, elinize...Yay Burcu - Bugün
Endişelerinizi dile getirerek olaylara netlik kazandırabilir ve doğru kararlar alabilirsiniz. Eviniz ve ailenizle bağlantılı konularla ilgilenirken daha sorumlu davranmalısınız....Oğlak Burcu - Bugün
Çok fazla bilgi paylaşımı size ters şekilde geri dönebilir ve size bazı bedeller ödetebilir. Bu hafta sonu, sevdiğiniz kişilerle ilişkilerinizi...Kova Burcu - Bugün
Bu hafta sonu, bazı işleri ele alış veya uygulayış biçiminizi ya da bilgi edinme ev haber alma yöntemlerinizi gözden geçirebilirsiniz. Bu sayede kendinizi...Balık Burcu - Bugün