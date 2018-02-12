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Büyük atkıları kullanmanın 3 yolu

Büyük atkılar uzun süredir sokak modasının en havalı aksesuarlarından biri. Böyle olmalarının nedenleri arasında ciddi anlamda bir battaniye gibi bizi sıcak tutmaları da bulunuyor tabii ki. Özellikle bu soğuk havalarda paltomuzun ya da ceketimizin üzerine alarak sıcacık bir katman elde etmiş oluyoruz. Bunun yanında bol renk ve desen seçeneğiyle de her bir kıyafetimiz için oldukça farklı şekillerde kullanabileceğimiz seçenekler haline geliyorlar.

Kaynak: Doğan Burda
12.02.2018 - 17:16 | Son Güncelleme :

Kısacası bir kış dolabının olmazsa olmazları arasında birkaç adet büyük atkı mutlaka olmalı. Bu atkıları kullanım yerlerinize göre çeşitli boyutlarda da seçebilirsiniz. Örneğin deri ceketinizin üzerine kocaman, neredeyse bir battaniyeyi andıran bir atkı kullanabilir, kalın paltonuz için daha ince ve küçük bir büyük atkı tercih edebilirsiniz.

Her türlü stilinizi tamamlayacak bu atkıların ise oldukça hoş görünmenizi sağlayabilecek çeşitli kullanım şekilleri bulunuyor. İşte hangi kıyafetle hangi atkıyı nasıl kullanabileceğinize dair ipuçları:

Boyna sarılmış büyük atkılar

En klasik kullanımlardan biri olsa da hem saçınızın daha hacimli hem de kıyafetinizin daha gösterişli görünmesini sağlar. Eğer çok kalın olmayan bir orta boy mont ya da palto üzerine büyük bir atkı almak istiyorsanız bu durum şeklinde boynunuza dolamak iyi bir tercih olacaktır.

Bu stil özellikle spor kombinlerde kullanılabilir ve size çabukça hazırlanılmış ama bir o kadar özenli duran bir görünüm kazandırabilir. Bir jean giydiğinizde ya da hatta son dönemin modası olan eşofmanınızı çektiğinizde boynunuza atkınızı bu şekilde bağlamalısınız.

Büyük atkıları kullanmanın 3 yolu

Belde kemerle kullanın

Büyük atkıları gerçekten şık bir aksesuara çevirmenin en kolay yolu belinize bir kemerle birlikte kullanmaktır. Bunu yaptığınızda daha klasik bir görüntü elde eder ama bir o kadar da karizmatik görünürsünüz.

Yapmanız gereken şey çok basit, atkıyı paltonuzun değil kıyafetinizin üzerine almak ve belinize ince bir kemer takmak. Paltonuzu üzerine alıp şık görüntünüzü tamamlayabilir ve aynı zamanda son derece sıcak bir gün geçirebilirsiniz.

Büyük atkıları kullanmanın 3 yolu

Battaniye boy atkılar takın

En büyük boy ve oldukça renkli bir seçim yaptıysanız bu atkıları deri ceketinizle kullanmalısınız. Oldukça hacimli olan bu atkılar deri ceketinizle yarattığınız smart casual görüntünüzü bir adım öteye taşır ve son derece şık görünürsünüz.

Etiketler: atkı , atkı modası , kış modası , 2018 modası
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