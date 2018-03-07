Bu yıl hepimizin bol bol kullanacağı 5 güzellik ürünü

Işık terapi maskeleri
Lazer tedavileri şüphesiz ki akne ve yara izlerini yok etmek için altın değerindedir. Ancak bu gibi tedaviler hâlâ çok ucuz sayılmazlar. Ancak satışa sunulan ışık terapi maskeleri oyunu değiştireceğe benziyor. İnternetten sadece 30 dolara satın alınabilen bu maskeler sayesinde cildinizi temizlemek çok daha kolay.
Kolay kirpik aplikatörü
Neden her zaman yanlış takma kirpikleri seçiyoruz ve neden her zaman o lanet tutkal göz kapağımız dışında her yere yapışıyor? Biri ters gidince hepsi de ters gidiyor üstelik! Eğer yeterli deneyimimiz yoksa cımbızla tutmaya çalıştığımız kirpik şeritlerini düzgünce göz kapağına yapıştırmak hepimiz için stresli bir durumdur. Ancak şimdi her biri tüy kadar hafif kirpik kümelerini bir araya toplayan bu kirpik aplikatörleri sayesinde hayat çok daha kolay olacak gibi.
Kedi gözü baskı eyeliner’lar
2017 gerçekten gitmeden önce bize güzelliğini yaptı arkadaşlar! 2018 bu nedenle çok daha güzel göründüğümüz bir yıl olacak. Markalar nihayet bizim makyajla ilgili sıkıntılarımızı ciddiye almaya başladı da birbirinden pratik ürünleri piyasaya sürmeye başladı. Bunlardan biri de kedi gözü baskılı eyeliner’lar. Biliyorsunuz iki gözü eşit yapmak hiçbir zaman mümkün değildir. Ancak şimdi bu baskı eyeliner sayesinde cook kolay!
Kuru şampuan kâğıtları
Kuru şampuanınızın denize girdiğinizde etrafa bıraktığı o kütleyi biliyoruz. Hepimiz bunu yaşadık. Ancak şimdi kuru şampuan kâğıtları var. Bu yüksek derecede emici kâğıtlar sayesinde saçınızdaki yağ emiliyor ve saç dökülmesinin de önüne geçiliyor. Ayrıca güzel de bir koku bırakıyor.
Fırça parfümler
Fırça parfümler sayesinde sızıntı ya da fazla püskürtme gibi problemler tamamen tarih olmuş durumda. Şimdi fırça parfümünüze tek bir tıkla parfümü pompalıyorsunuz ve tazelenmesini istediğiniz yere sürüyorsunuz. Hem ekonomik hem pratik…
Kişisel farkındalığınızı arttıracak, bilgi kazanmanızı sağlayacak, ama bu esnada bütçenize çok fazla zarar vermeyecek şeyler planlamalısınız. Tüm...Koç Burcu - Bugün
Başarınızı diğerleriyle de kutlayabilirsiniz. Bilgi toplamalı, bilgilerin gerçekliğinden emin olmalı ve başladığınız işleri bitirmelisiniz. Fark yaratmak istiyorsanız,...Boğa Burcu - Bugün
Evinizde ve özel ilişkilerinizde yapacağınız değişiklikler duygusal anlamda istikararı sağlayabilir. İş birliğine açık olmanız durumunda, evinizi veya yaşadığınız yeri...İkizler Burcu - Bugün
Önemli detayları atlamadığınızdan emin olun. İstediğinizi açık açık ortaya koymak işe yarar çözümler üretmenizde size yardım edebilir....Yengeç Burcu - Bugün
Duygusal anlamda motive bir gündesiniz. Yanlış nedenlere dayalı değişiklikler yapmak doğru olmayabilir. Olayları doğru değerlendirmeli, daha alçak...Aslan Burcu - Bugün
Sahip olduğunuzdan daha fazla paranız varmış hissine kapılmayın ve aşırı harcamalardan kaçının. Sizi motive eden kişilerle görüşebileceğiniz bir hafta...Başak Burcu - Bugün
Bu hafta sonu, önemli kişisel değişiklikler yapmanız durumunda kendinizi çok iyi hissedebilirsiniz. Sizi bekleyen güzel bir gelecek varken lüzumsuz...Terazi Burcu - Bugün
Dış etkilere bağlı duygusal durumlarla uğraşabileceğiniz bir hafta sonundasınız. Bazı kişilerin yapacağı son dakika değişiklikleri sizi asıl uğraşmanız gereken işlerden...Akrep Burcu - Bugün
Duyduğunuz her şeye inanmamalısınız. Belli anlaşmalar yapmadan ya da bazı sözler vermeden önce, kendi araştırmanızı bizzat yapmanızda fayda var. Bu hafta sonu, elinize...Yay Burcu - Bugün
Endişelerinizi dile getirerek olaylara netlik kazandırabilir ve doğru kararlar alabilirsiniz. Eviniz ve ailenizle bağlantılı konularla ilgilenirken daha sorumlu davranmalısınız....Oğlak Burcu - Bugün
Çok fazla bilgi paylaşımı size ters şekilde geri dönebilir ve size bazı bedeller ödetebilir. Bu hafta sonu, sevdiğiniz kişilerle ilişkilerinizi...Kova Burcu - Bugün
Bu hafta sonu, bazı işleri ele alış veya uygulayış biçiminizi ya da bilgi edinme ev haber alma yöntemlerinizi gözden geçirebilirsiniz. Bu sayede kendinizi...Balık Burcu - Bugün