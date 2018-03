Bu yıl hepimizin bol bol kullanacağı 5 güzellik ürünü

Işık terapi maskeleri

Lazer tedavileri şüphesiz ki akne ve yara izlerini yok etmek için altın değerindedir. Ancak bu gibi tedaviler hâlâ çok ucuz sayılmazlar. Ancak satışa sunulan ışık terapi maskeleri oyunu değiştireceğe benziyor. İnternetten sadece 30 dolara satın alınabilen bu maskeler sayesinde cildinizi temizlemek çok daha kolay.

Kolay kirpik aplikatörü

Neden her zaman yanlış takma kirpikleri seçiyoruz ve neden her zaman o lanet tutkal göz kapağımız dışında her yere yapışıyor? Biri ters gidince hepsi de ters gidiyor üstelik! Eğer yeterli deneyimimiz yoksa cımbızla tutmaya çalıştığımız kirpik şeritlerini düzgünce göz kapağına yapıştırmak hepimiz için stresli bir durumdur. Ancak şimdi her biri tüy kadar hafif kirpik kümelerini bir araya toplayan bu kirpik aplikatörleri sayesinde hayat çok daha kolay olacak gibi.

Kedi gözü baskı eyeliner’lar

2017 gerçekten gitmeden önce bize güzelliğini yaptı arkadaşlar! 2018 bu nedenle çok daha güzel göründüğümüz bir yıl olacak. Markalar nihayet bizim makyajla ilgili sıkıntılarımızı ciddiye almaya başladı da birbirinden pratik ürünleri piyasaya sürmeye başladı. Bunlardan biri de kedi gözü baskılı eyeliner’lar. Biliyorsunuz iki gözü eşit yapmak hiçbir zaman mümkün değildir. Ancak şimdi bu baskı eyeliner sayesinde cook kolay!

Kuru şampuan kâğıtları

Kuru şampuanınızın denize girdiğinizde etrafa bıraktığı o kütleyi biliyoruz. Hepimiz bunu yaşadık. Ancak şimdi kuru şampuan kâğıtları var. Bu yüksek derecede emici kâğıtlar sayesinde saçınızdaki yağ emiliyor ve saç dökülmesinin de önüne geçiliyor. Ayrıca güzel de bir koku bırakıyor.

Fırça parfümler

Fırça parfümler sayesinde sızıntı ya da fazla püskürtme gibi problemler tamamen tarih olmuş durumda. Şimdi fırça parfümünüze tek bir tıkla parfümü pompalıyorsunuz ve tazelenmesini istediğiniz yere sürüyorsunuz. Hem ekonomik hem pratik…