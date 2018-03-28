Boyu kısa kadınların dikkat etmesi gereken 5 kural

Belinizde her daim kemer olsun

Minyon starlardan Courtney Trop, büyük parçaların siluetlerinden yararlanıp kendisine daha yapılı bir görüntü vermeyi başaran yıldızlardan biri. Kendisi iyi illüzyon yaratmak için büyük görünen ayakkabılar giyinmeyi tercih etmiş ve üzerine giydiği ceketi de tam belinden sıkıca bağlamış. Üzerine taktığı kalın kemerli çanta ise onun daha bir heybetli görünmesini sağlıyor. Hazır blazer’ların üzerine kemer takmak modayken bu ipucunu siz de uygulayabilirsiniz.

Mini etek altına sivri burun bot giyin

Son derece basit bir hareketle olduğunuzdan çok daha uzun görünmek mümkün. Yapmanız gereken tek şey mini bir etek üzerine hacimli bir kazak giyip – ki bu kazak her daim daha pahalı görünecek bir bej kazak olabilir – altına bilekte biten sivri burun botlar seçebilirsiniz. Bu botlar gözleri direkt aşağıya çekecektir.

Fit kesim pantolonlar giyin

Bilekten kesilmiş kot modelleri bu sene de çok moda olacak. Bu nedenle birkaç tane edinmekte fayda var. Ancak eğer kısa boylu bir kadınsanız özellikle üzerinize oturan, yüksek belli ve bilekte kesilmiş olanları tercih etmelisiniz. Bu sizi olduğunuzdan daha uzun gösterecektir.

Yüksek belli pantolonlar kullanın

Her nasıl olursa olsun kısa boylu bir kadının giyeceği pantolon kesinlikle yüksek belli olmalıdır. Özellikle bu sene parlak plastik pantolonların ne kadar moda olduğunu biliyorsunuz. O halde yapılacak en iyi şey bu yüksek belli moda parçanın hemen sahibi olmak.

İyi terzilik çok önemli

Uzun ya da kısa olmanız fark etmez, iyi terzilik herkes için çok önemlidir. Ancak kabul etmeliyiz ki iyi dikişe sahip bir kıyafeti taşımak minyon bir kadın için çok daha önemlidir. Çünkü kısa boylu biriyseniz kıyafeti iyi taşıyabilmek için üzerinize iyi oturması gereklidir.