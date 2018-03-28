Boyu kısa kadınların dikkat etmesi gereken 5 kural

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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

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Kaynak: Doğan Burda
28.03.2018 - 14:43, Son Güncelleme:

Boyu kısa kadınların dikkat etmesi gereken 5 kural

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Boyu kısa kadınların dikkat etmesi gereken 5 kural

Minyon bir kadın olmak pek çok açıdan avantajlıdır. Fakat güzellik endüstrisinin boy baskısı nedeniyle minyon kadınlar daha yapılı ve uzun görünmek için bazı ufak hilelere başvurmak isterler. Eğer siz de daha uzun görünmek isteyen minyon bir kadınsanız aşağıdaki kurallara uymalısınız.

Belinizde her daim kemer olsun

Minyon starlardan Courtney Trop, büyük parçaların siluetlerinden yararlanıp kendisine daha yapılı bir görüntü vermeyi başaran yıldızlardan biri. Kendisi iyi illüzyon yaratmak için büyük görünen ayakkabılar giyinmeyi tercih etmiş ve üzerine giydiği ceketi de tam belinden sıkıca bağlamış. Üzerine taktığı kalın kemerli çanta ise onun daha bir heybetli görünmesini sağlıyor. Hazır blazer’ların üzerine kemer takmak modayken bu ipucunu siz de uygulayabilirsiniz.

Boyu kısa kadınların dikkat etmesi gereken 5 kural

Mini etek altına sivri burun bot giyin

Son derece basit bir hareketle olduğunuzdan çok daha uzun görünmek mümkün. Yapmanız gereken tek şey mini bir etek üzerine hacimli bir kazak giyip – ki bu kazak her daim daha pahalı görünecek bir bej kazak olabilir – altına bilekte biten sivri burun botlar seçebilirsiniz. Bu botlar gözleri direkt aşağıya çekecektir.

Boyu kısa kadınların dikkat etmesi gereken 5 kural

Fit kesim pantolonlar giyin

Bilekten kesilmiş kot modelleri bu sene de çok moda olacak. Bu nedenle birkaç tane edinmekte fayda var. Ancak eğer kısa boylu bir kadınsanız özellikle üzerinize oturan, yüksek belli ve bilekte kesilmiş olanları tercih etmelisiniz. Bu sizi olduğunuzdan daha uzun gösterecektir.

Boyu kısa kadınların dikkat etmesi gereken 5 kural

Yüksek belli pantolonlar kullanın

Her nasıl olursa olsun kısa boylu bir kadının giyeceği pantolon kesinlikle yüksek belli olmalıdır. Özellikle bu sene parlak plastik pantolonların ne kadar moda olduğunu biliyorsunuz. O halde yapılacak en iyi şey bu yüksek belli moda parçanın hemen sahibi olmak.

Boyu kısa kadınların dikkat etmesi gereken 5 kural

İyi terzilik çok önemli

Uzun ya da kısa olmanız fark etmez, iyi terzilik herkes için çok önemlidir. Ancak kabul etmeliyiz ki iyi dikişe sahip bir kıyafeti taşımak minyon bir kadın için çok daha önemlidir. Çünkü kısa boylu biriyseniz kıyafeti iyi taşıyabilmek için üzerinize iyi oturması gereklidir.

Boyu kısa kadınların dikkat etmesi gereken 5 kural

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