Blazer’ları kullanmanın 6 farklı yolu

Klasik şık
Siyah bir pantolonla kombinlenen beyaz bir blazer kadar şık bir günlük giyim tercihi olamaz. Bu iki parça birbirini o kadar iyi tamamlar ki dilediğiniz her yere bu kıyafetle gözünüz kapalı dalabilirsiniz. Hele yanına bir de şöyle baskın bir çanta eklerseniz, günün yıldızı kesinlikle siz olursunuz.
Tarzları karıştırın
Blazer’ınızla birlikte doğru aksesuarları ve parçaları kullanırsınız etkileyici bir görüntü de elde edebilirsiniz. Mesela sarı bir trikonun üzerine alacağınız gri bir blazer ve başınıza takacağınız bir pin-up model eşarpla dikkatleri tamamen üzerinize çekmeniz mümkün.
2018 çok iddialı
Bu yıl özellikle sneaker’ların ne kadar moda olduğundan bahsetmiştik. İşte o sneaker’ların içine spor bir çorap, üzerine kısacık denim bir şort giyinip, onun üzerine de oversize bir blazer çektiğinizi düşünün. İşte 2018 böyle bir yıl olacak.
Mini farklar
Siyah blazer kadar hayat kurtaran bir başka parça olamaz. Hele bir de bu şık ve aşırı gerekli parçanın içine mesela oversize bir sweat giyerek kollarınızı dışarıda bırakırsanız, o klasik görüntüyü inanılmaz yaratıcı bir şekilde kırmış olursunuz. Bir blazer’ın sadece basit bir kıyafet olmadığını herkese hatırlatın.
Kemerler konuşsun
Hemen şimdi dolabınızı açın ve kemerlerini ortaya dökün. Bu kemerleri ne mi yapacağız? Tabii ki blazer’larımızın üzerine takacağız. Özellikle iddialı kemerleri kullanmak konusunda çekinmeyin. Ceketinizin üzerinde kendini gösterecek ve sizi bambaşka bir noktaya taşıyacaktır.
Oversize’ı seviyoruz!
Eğer üzerinize oturan modelleri sevmiyorsanız o halde oversize blazerleri destelemeye başlayabilirsiniz. Özellikle skinny jean’lerin üzerinde bir harika duruyorlar. Hafta sonunun ya da eğlenceli bir cumanın en iyi kombini kesinlikle budur.
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