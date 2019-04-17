2019 gelinlik modelleri çekimlerine hayvanlar ilham verdi
Aysira gelinlik markasının 2019 yaz gelinlik modellerinin katalog çekimlerinde Danimarkalı model Anna Levsen ile Rus model Dasha Gaevskaya objektif karşısına geçti.
Fotoğrafçı Gökhan Özel’in çekimlerini yaptığı moda çekimine doğanın en güzel renklerine sahip olan hayvanlar ilham verdi. Özgur kuşlar; gerçekleştirilen moda çekimine renk kattı ve özgürlüğün simgesini oluşturdu. Çekimlerde bir papağan ve beyaz güvercin kullanıldı
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