2018’in ilkbahar yaz koleksiyonlarından 6 erken haber

1980’lerin ihtişamı geri geliyor

Hacimli kollar, yüksek belli pantolon ve etekler, büyük küpeler ve aşırıya kaçan renklerle 80’ler bu ilkbahar-yaz kesinlikle havalı bir şekilde geri dönüyor. Kışın o ihtişamlı kollarından 80’lerin etkilerine alışmaya başlamıştık. İşte o etki baharda iyice yurdu etkisi altına alacak ve geniş kollara, omuzlara sahip bluzlarla dolaşmak hiçbirimize garip gelmeyecek.

Trençkotlar ve sneaker’lar nişanlanıyor

Basic bir görüntünün iki önemli silahı olan trençkotlar ve sneaker’lar bu ilkbahar-yaz adeta üniformamız haline gelecekler. Neyse ki geçtiğimiz sonbahar çok moda olduğundan mutlaka dolabımızda birkaç güzel trençkotumuz vardır. Sneaker’lara ise daha çok alışsanız iyi edersiniz. Çünkü kadınlar için önemi günden güne artıyor. Baharda ayaklar rahat!

Takım elbiselere devam…

Takım elbiseler hayatımıza bir girdi çıkmak bilmiyor. Bu bahar da hafif takımlar giyip iş toplantılarında ve sokaklarda salınmaya devam edeceğiz. Pastel renklerden çılgın seçimlere her türlü takım elbiseyi hiç düşünmeden giyinebileceğiz.

Bel çantaları da geri döndü.

Bu günü az beklemedik değil mi? 80’lerin dünya üzerindeki en işe yarar ve şık objesi olan bel çantaları önümüzdeki sezon adeta altın çağını yaşayacak. Yüksek belli pantolonunuzun üzerine bir bel çantası takacak adeta ‘Aboneyim’ klibindeki bir dansçı gibi dolaşacaksınız. Olacak bunlar evet!

Kalem eteklerinizi özlediniz mi?

Biz özledik çünkü her daim şık ama bir o kadar spor olmayı da başarabilen en nadir etek seçeneklerinden biridir kalem etekler. Önümüzdeki dönemde de sonbahar ve yazın çok moda olacaklar. Umarız artık giymiyorum deyip birilerine vermemişsinizdir!

Çılgın renkler moda ama en çok da sarı!

Önümüzdeki dönemde bizi tam anlamıyla bir renk cümbüşü bekliyor. Ya inanılmaz abartılı renkler giyeceğiz ya da güçlü pastel tonları tercih edeceğiz. Bu durumun bir arası olmayacak. Ancak bu renklerin arasında en modası ise sarı olacak. Bizden söylemesi.