2018’in 5 ayakkabı trendi

Kovboy Çizmeleri
Aradan bayağı bir zaman geçtikten sonra kovboy çizmeleri bu sene yeniden sahneye çıkıyor. 2018’in en hip trendlerinden biri bu çizmeler olacak. Özellikle kışın soğuk günleri için biçilmiş kaftan olan bu çizmeleri baharda ve yazın da elbise altında görmeye devam edeceğiz. Festivallerde o çizmeli stil kızlar yeniden sahneye çıkacak. Özellikle yılan derisi ve kırmızı olanlar çok moda!
Fütüristik Spor Ayakkabılar
Sneaker’ların bu sene ne kadar moda olduğunu bir kez daha söylememize gerek var mı? Evet, bu haberi sağır sultan bile duydu ve kendine bir çift sneaker aldı. Ancak bunun yanında bu sezon hangi gezegene ve yüzyıla ait olduğunu bilemediğimiz tasarımlar da hayatımıza girecek. Louis Vuitton’un bu tasarımı şimdiden büyük bir olay oldu bile!
Kısa Topuklu Stilettolar
Bir dönemin çok sevilen kısa topukları bu sezon geri gelen parçalar arasında. Özellikle 80’li yıllarda çok kullanılan bu çok kullanışlı stilettoları her yerde her kıyafetin altında bol bol göreceğiz. Eğer “Trendin dibine vurmak istiyorum” diyorsanız alışılmadık bir rengine sahip olmayı unutmayın.
Plastik Ayakkabılar
Chanel’in önderliğinde tüm dünyaya yayılacak olan bu trende bir anda ayak uyduracaksınız. Plastik bu sezonun en iddialı materyallerinden biriydi biliyorsunuz. Şimdi bu materyali ayakkabılar ve çizmelerde de göreceğiz. Hayal edebileceğiniz en farklı tasarımlarla birçok ünlü marka karşımızda olacak. Dersinize iyi çalışmanız gerek.
Tüylü Ayakkabılar
Tüylü ayakkabılar için algımız yeni gelin terliğinden öte değildi, ta ki bu seneye kadar. Şimdi ise tüylü ayakkabıların her türlüsü her yer için makbul. Bu nedenle hâlâ bir çift edinmediyseniz çok şey kaçırıyorsunuz. İster klasik bir ayakkabı tercihiniz olsun, isterseniz spor bir tarza sahip olun, o ayakkabınızın bir yerinden mutlaka bir tüy sarksın.
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