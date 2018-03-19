2018’de oyunu bozan 5 mikrotrend

Ucu sarkan kemerler

Özellikle kış mevsiminde dış giyimin üzerine alelacele takılmış gibi görünen kemerler bu senenin en iddialı mikrotrendleri arasında. Bu kemerler kalın ya da ince olabilir, tercihinizi kıyafetinize göre yapabilirsiniz. Ancak önemli olan bir çırpıda bağlayıp ucunu da aşağıya sarkıtarak salaş bir görüntü yakalamış olmanız. Nasıl kullanacağınızı hemen öğrenin ve ucunu aşağıya sarkıtmayı unutmayın.

Deniz kabuğu kolyeler

Deniz kabuğu kolyeler bundan aylar öncesinde ne kadar popüler olacaklarının sinyalini vermişti. Ünlü modacıların defilelerinde bol bol deniz kabuğu kolye gördüğümüzde bunu hemen anlamıştık. İşte şimdi o kolyeleri boynumuza geçirmenin zamanı geldi. Trendi yakaladığınız kıyafetinizin üzerine bir de bu mikro ayrıntıyı eklediğinizde kimse sizin kadar stil olmayacak. Kim derdi ki yıllar öncesinin deniz kabuğu kolyeleri yeniden moda olacak!

Bardot saç bantları

Saçınızın bir türlü şekle girmediği günler için son derece ideal olabilecek bu bantlar, bu yılın en önemli mikrotrendlerinden biri. Kafanın tepesinde toplanan bu bantları her mevsimde hemen her kıyafetin üzerinde kolayca kullanabilirsiniz. İsterseniz yün olanlarıyla başlayın. Havalar ısındığında penye olanlarla devam edebilirsiniz. Saç bantları havanızı bir anda değiştirecek bulunmaz aksesuarlarken bu mikrotrende kimse hayır diyemez.

Altın pantolonlar

Gümüş rengi pantolonların yerini bu sezon altın rengi pantolonlar alıyor. Son derece parlak görünümlü bu pantolonlar 2018 yılının mikrotrendleri arasında yer alıyor. Şimdi ilk görüşte size çok iddialı gibi gelebilir ama zamanla gözünüz alışacak ve vazgeçemediğiniz farklı bir parça haline gelecek.

Mor ve turuncu

Bir araya gelmez dediğimiz iki renk kimseye sormadan bir araya geliyor bu sezon. Mikrotrendin en sürprizlisi de bu oldu gerçekten. Mor ve turuncuyu bir arada kullanmak bu sene çok moda. Hangi tonlarda kullanırsınız, bu tamamen size kalmış.