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2018’de herkesin sahip olması gereken 3 jean

Kot pantolonlar hayatımızın en büyük ve en vazgeçilmez giyeceklerinden biri. Onların o klasik ve zamansız duruşuna hiçbir kıyafet henüz erişemedi. Üstelik bir kot pantolonla ne kadar değişik görüntü elde edilebilir ki diye düşünürken bizi her defasında da şaşırtmayı başarabiliyorlar. O halde 2018 sezonunun kot trendlerine de yakından bakmak farz oldu.

Kaynak: Doğan Burda
12.03.2018 - 15:02 | Son Güncelleme :

2018’in kot trendlerine baktığımızda genel olarak geçen sezonun da kesik paçalı ikonik görüntüsünün devam ettiğini görüyoruz. Ancak bunun yanında pudra tonlarında kotlar yeniden hayatımıza giriyor. Yumuşatılmış renkleri bol kullanacağımız sezonun ayrıntılı incelemesi ise şöyle…

Güçlü Siluetler

Baharın tam ortasına doğru herkesin üzerinde sadece tek bir siluet göreceksiniz: yüksek bel, bilek boy ve kesilmiş paçalar ya da bilek hizasında hafif bollaşan paçalar. Bu kotları hem gündüzün spor kıyafetlerinde hem de gecenin çılgın partilerinde bol bol göreceğiz.

Bu sezon aldığınız her kot pantolonun özellikle bel kısmının size sarıp tam olarak üstünüze oturması çok önemli. Bel boyu ise oldukça yüksek olacak. Aşağıya doğru inerken ise oldukça erkeksi bir tarzla düz bir hatta ilerleyen siluetler görüyoruz. Ve tabii ki bilekte kotun nasıl biteceği ise tamamen size kalmış. İsterseniz paçaları kesik modellerden birini tercih edin, isterseniz ise dikişli modellerden birini. Ancak asıl önemli olan paça boyunun bilekte bitmesi.

Bu bilekte biten paçalar boru paça da olabilir, hafifçe bollaşan bir görüntüye de sahip olabilir. Bu da tamamen size kalmış.

2018’de herkesin sahip olması gereken 3 jean

Pastel renk tonları

Bu bahar her kadının dolabında olması gereken kot pantolonlardan biri de pastel tonlarındaki kotlar. Evet, birkaç sezon önce hayatımıza girip çıkan pastel tonlardaki kotlar 2018’de de çok moda. Özellikle nude renkler, uçuk pastel pembeler ve açık mint mavileri çok trend olacak.

Bu pantolonların siluetleri ise daha çok dar kesim modellerden oluşuyor. Yani dengeli bir şıklık oluşturmak için bu tonlardan ve basit formlardan yararlanacaksınız.

2018’de herkesin sahip olması gereken 3 jean

İkonik indigolar

Bu sezonun üzerinizden çıkarmak istemeyeceğiniz kot pantolon modelleri ise şüphesiz indigo modeller olacak. Yumuşak kot kumaşından yapılmış ve oldukça rahat tarzlarıyla gece, gündüz demeden giyebileceğiniz bu pantolonlardan birkaç tane edinmekte fayda var.

Yüksek belli, boru paçalı ve bilekte biten kot pantolonlar bahardan itibaren her yeri istila edecek. Hazırlıklı olun!

2018’de herkesin sahip olması gereken 3 jean

Etiketler: 2018 trendleri , kot pantolon , jean modası
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