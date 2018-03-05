2018’de çok moda olacak 6 büyük güzellik trendi

Kristallerle cilt bakımı
Ametist, pembe kuartz ve sitrin. Tüm bu sağlıklı kristallerle bu yıl bol bol haşır neşir olacağız. Kendinize bakmak ve enerji için kullanılan bu kristaller bu sene cilt bakımı için de kullanılacak. Oldukça iyileştirici ve yüksek kaliteli bu içeriğe sahip güzel paketlenmiş ürünlere hazır olun.
Taze ve doğal ciltler
Kontür makyajını hepimiz öğrendiysek artık bırakabiliriz. Evet, yanlış duymadınız! Kontür makyajını doğru yapabilmek için Youtube karşısında geçirdiğimiz saatlerin hepsini çöpe atıyoruz. Bu sene son derece doğal ve taze görünen ciltler moda. Ancak doğal görünmek de bir çaba istiyor biliyorsunuz ki. Bunun için en iyi fondöten arayışına şimdiden girmek gerek.
Sıcak pembe dudaklar
Fuşyalar ve sıcak pembeler bu sene en çok kullanacağımız rujlar olacak. Taze ve doğal ciltlerin daha da doğal görünmesini sağlayacak bu pembe rujlara hazır olun.
Mavi göz makyajı
80’lerde en iyi zamanlarını yaşayan mavi göz makyajı 2018’de yeniden karşımıza çıkıyor. Koyu gölgeler tamamen koyu maviyle çevrelenmiş göz kapakları bu sene çok moda olacak. Güçlü bir görüntüye sahip olacağınız bu makyajla çok romantik ama bir o kadar kırılgan bir hava yansıtacaksınız.
Saç aksesuarları
Bereler ve şapkalar bu senenin en önemli parçaları olacak hanımlar. Şimdiden beğendiklerinizi işaretlemeyi unutmayın. Ayrıca modaya uygun basit saç tokaları ve at kuyruklarınızı saracak kurdeleler de çok moda olacak.
Küt saçlar
Geçtiğimiz birkaç yıl içinde saç konusunda çok ciddi bir trend olmadı ama 2018 yılında küt saçlar geri geliyor. Özellikle doğal renklere sahip ve çok da uğraşılmamış, keskin hatlara sahip olmayan küt modeller sizi stil göstermeye yetecek.
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