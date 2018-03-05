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2018’de çok moda olacak 6 büyük güzellik trendi

2018’de kıyafetlerimizin nasıl olacağı konusuna çok odaklandık ancak güzellik alanında da bizi bir hayli heyecan verici bir yıl bekliyor. Bu yıl cildinizin ışıl ışıl parlaması ve daha güzel bir cilt için tüm uzmanlar adeta iş birliği içinde çalışıyor. Bu işten karlı çıkan tabii ki biziz.

Kaynak: Doğan Burda
05.03.2018 - 14:16 | Son Güncelleme :

Kristallerle cilt bakımı

Ametist, pembe kuartz ve sitrin. Tüm bu sağlıklı kristallerle bu yıl bol bol haşır neşir olacağız. Kendinize bakmak ve enerji için kullanılan bu kristaller bu sene cilt bakımı için de kullanılacak. Oldukça iyileştirici ve yüksek kaliteli bu içeriğe sahip güzel paketlenmiş ürünlere hazır olun.

2018’de çok moda olacak 6 büyük güzellik trendi

Taze ve doğal ciltler

Kontür makyajını hepimiz öğrendiysek artık bırakabiliriz. Evet, yanlış duymadınız! Kontür makyajını doğru yapabilmek için Youtube karşısında geçirdiğimiz saatlerin hepsini çöpe atıyoruz. Bu sene son derece doğal ve taze görünen ciltler moda. Ancak doğal görünmek de bir çaba istiyor biliyorsunuz ki. Bunun için en iyi fondöten arayışına şimdiden girmek gerek.

2018’de çok moda olacak 6 büyük güzellik trendi

Sıcak pembe dudaklar

Fuşyalar ve sıcak pembeler bu sene en çok kullanacağımız rujlar olacak. Taze ve doğal ciltlerin daha da doğal görünmesini sağlayacak bu pembe rujlara hazır olun.

2018’de çok moda olacak 6 büyük güzellik trendi

Mavi göz makyajı

80’lerde en iyi zamanlarını yaşayan mavi göz makyajı 2018’de yeniden karşımıza çıkıyor. Koyu gölgeler tamamen koyu maviyle çevrelenmiş göz kapakları bu sene çok moda olacak. Güçlü bir görüntüye sahip olacağınız bu makyajla çok romantik ama bir o kadar kırılgan bir hava yansıtacaksınız.

2018’de çok moda olacak 6 büyük güzellik trendi

Saç aksesuarları

Bereler ve şapkalar bu senenin en önemli parçaları olacak hanımlar. Şimdiden beğendiklerinizi işaretlemeyi unutmayın. Ayrıca modaya uygun basit saç tokaları ve at kuyruklarınızı saracak kurdeleler de çok moda olacak.

2018’de çok moda olacak 6 büyük güzellik trendi

Küt saçlar

Geçtiğimiz birkaç yıl içinde saç konusunda çok ciddi bir trend olmadı ama 2018 yılında küt saçlar geri geliyor. Özellikle doğal renklere sahip ve çok da uğraşılmamış, keskin hatlara sahip olmayan küt modeller sizi stil göstermeye yetecek.

Etiketler: 2018 trendleri , makyaj trendleri , cilt bakım trendleri
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