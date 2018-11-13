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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Kelebek
İHA
13.11.2018 - 21:35, Son Güncelleme:

Şoke eden olay! Kendi öz çocuklarını evlatlık aldılar

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Şoke eden olay! Kendi öz çocuklarını evlatlık aldılar

Hafta içi her gün ATV ekranlarında yayınlanan Esra Erol’da programında filmlere konu olacak ilginç bir olay yaşandı. Programa katılan İdris-Hicran çifti öz kızları Kader’i yıllar önce evlatlık aldıklarını açıkladı. Yaşananlar karşısında şoke olan 25 yaşındaki Kader ise “Ben evlatlık alınmış bir çocuk muyum? Yoksa İdris-Hicran Özer çifti benim biyolojik ailem mi?” sorusunun cevabını yarın Esra Erol’da açıklanacak DNA testi sonucunda öğrenecek.

Kimliğini kaybeden Kader Özer, yeni kimlik çıkarmak için Nüfus Müdürlüğüne gittiğinde hayatının şokunu yaşıyor. Burada kendisine evlatlık olduğu söylenince neye uğradığını şaşıran Kader, bu durumu sorgulama başlıyor. Kafasındaki soru işaretleri artınca bu sorunu çözmek için Esra Erol’da programına başvuruda bulunuyor.

Anne Hicran Özer ise, 21 Mayıs 1993 tarihinde Yeşilyurt Devlet Hastanesinde kızı Kader’i kucağına aldığını, kızını emzirdikten sonra uyuya kaldığını ve uyandıktan sonra çocuğunun kaçırıldığını öğrendiğini açıkladı. Aynı odada kaldığı bir hastanın avukat refakatçisi sayesinde kaçıran kişinin robot resminin çizildiğini belirten Hicran Özer, sürecin hızlandığını ifade etti.

Baba İdris Özer ise, “Benim ailemden hiçbir şüphem yok, bize çocuğu teslim eden görevli memur o zamanın parasıyla 10 milyon TL para istedi” açıklamasında bulundu.

Süreç burada bitmiyor. Hastaneden ayrıldıktan sonra kaçırılan çocuğunu her yerde arayan aile, robot resmi tüm ülkeye yayıyor. Haberlerde gazetelerde yer alıyor. Kaçıran kişi korktuğu için bebeği Konya’da otobüste bırakıyor ve acılı aile bebeğini çocuk esirgeme kurumundan teslim alıyor. Çocuklarına kavuşmanın mutluluğunu yaşayan aile kimliğini çıkarıyor.

Şoke eden olay Kendi öz çocuklarını evlatlık aldılar

İzmir Cumhuriyet Savcılığının başlattığı soruşturma sonrasında aileden DNA testi isteniyor. Sonuçlar geldiğinde ise annenin biyolojik anne olduğu babanın ise olmadığı söyleniyor. Bu testin ardından Çocuk Esirgeme Kurumu tarafından açılan “nüfus kaydının iptali davası”nda Kader, İdris-Hicran Özer çiftinin nüfusundan siliniyor. Aile bu durumu hiçbir zaman kabul etmiyor. Uzun süreden beri çocuğu yanlarında bulunduran aile başlangıçta koruyucu aile, daha sonra açtıkları dava ile de evlatlık ediniyorlar. Bu dava süreci aile için sıkıntılı geçiyor. Zira annenin yasal mevzuata göre evlat edinme konusunda yaşı tutmuyor. Bu nedenle yaşı büyültülüyor. Hatta yasal anlamda evlat edinebilmek için çocuk sahibi olmamaları gerektiğinden hamile kalmamaya da yasal süreç devam ederken özen gösteriyor.

Kader Özer, şuan öz ailesinde evlatlık olarak gözüküyor. Yaşananlar karşısında şoke olan 25 yaşındaki Kader “Ben evlatlık alınmış bir çocuk muyum? Yoksa İdris-Hicran Özer çifti benim biyolojik ailem mi?” sorusunun cevabını Esra Erol’da arıyor.

Yarın DNA testi sonucu Esra Erol’da açıklanacak.

 

SON 24 SAATTE YAŞANANLAR

 

Son 24 saatte ne oldu? (13.11.2018) 2İşte Türkiye ve dünya gündemine dair gelişmeler, son 24 saatte yaşanan olaylar..
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