Seren Serengil hamile mi?
Seren Serengil ve Yaşar İpek çiftinin sosyal medya hesaplarından yaptıkları paylaşımlar hamilelik iddialarını gündeme getirdi. Aşk pozlarıyla sık sık magazin sayfalarına konu olan çiftten iddialara henüz bir yanıt gelmedi. İşte, Seren Serengil’in bebek beklediği algısını yaratan o paylaşımlar.
Seren Serengil, Instagram hesabından yaptığı paylaşımla şu sözleri söyledi: “Her tarafımdan kan alındı biliyorsunuz. Kan pıhtılaşması vardı ve düşüklerim hep bu yüzdendi. Genetik testten tutun bir sürü kan testi. Ne kolum, ne ayağım, ne boynum delik deşiğim. Aman ne ağladım. İğne fobim var çünkü. Ama şu an keyfim yerinde aile, dostlarımızla mutluluğumuzu paylaşıyoruz yakında. Allah sizle de paylaşmayı nasip eder inşallah.”
Bu olayın ardından Yaşar İpek’in yakın arkadaşına yazdığı, “Aşığım bu arkadaşına hadi teyze oluyorsun” yorumu da bebek söylentilerini güçlendirdi. İlk olarak evlilik tarihini haziran ayı olarak duyuran Seren Serengil ve Yaşar İpek çifti, sonrasında bir sürpriz yapmış ve birlikte çıktıkları Fransa tatilinde nikah masasına oturmuştu.
SON 24 SAATTE YAŞANANLAR
Yorumları Göster
Yorumları Gizle