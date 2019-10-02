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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Kelebek
02.10.2019 - 19:35, Son Güncelleme:

Şampiyon'un 4. bölüm fragmanı yayınlandı! Yeni bölümde neler olacak?

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Şampiyon'un 4. bölüm fragmanı yayınlandı! Yeni bölümde neler olacak?

TRT1 ekranlarında yayınlanan Şampiyon bu hafta 4. bölümü ile ekranlara gelecek. Tolgahan Sayışman'ın oğlunun dizinin ilk bölümünde oynaması ile geçtiğimiz haftalarda adından söz ettiren Şampiyon, bu hafta da heyecanlı anlara sahne olacak. Peki, Şampiyon'un yeni bölümünde neler yaşanacak? İşte, Şampiyon'un 4. bölüm fragmanı ve yeni bölümle ilgili ipuçları...

Geçtiğimiz haftalarda yayın hayatına başlayan Şampiyon 3 Ekim Perşembe günü yeni bölümüyle sevenleriyle buluşacak. Dizinin bu haftaki bölümünde, Güneş Suna’nın görev yaptığı hastaneye kaldırılacak. Tansel ise nezaretteki Fırat’la pazarlık yapacak. İşte, Şampiyon'un 4. bölümüne dair bilgiler.

YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Güneş Suna’nın görev yaptığı hastaneye kaldırılmıştır. Yaman, Nesli, Serhat ve Mücella başındadır. Fırat’ın ve Zafer’in nezarette olduğundan hiçbirinin haberi yoktur.

Tansel nezaretteki Fırat’la pazarlık yapar. Özgürlüğüne karşılık Güneş’ten vazgeçmesini ister.

Yaman hoca ile çalışmak isteyen Kerem pes etmez. Spor salonunda kapısında adeta nöbet tutar. Sonunda Yaman onu neden kabul etmeyeceğini Kerem’e anlatır.
Tansel’in Fırat’ı tehdit ettiğini öğrenen Suna çok kızgındır. İkisi bu yüzden gerilir. Suna Tansel’in telefonlarına çıkmaz.

Tansel ile işbirliği yapan Mücella krizi fırsata çevirir ve Fırat’a bir teklifte bulunur. Çaresiz Fırat Mücella’nın bu teklifini kabul eder.

Nesli’nin sırrını bir şekilde öğrenen Zafer çılgına döner. Nesli tam Fırat’a açılmak isterken herkesin duygularını altüst edecek bir gelişme olur.

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