Şampiyon'un 4. bölüm fragmanı yayınlandı! Yeni bölümde neler olacak?
TRT1 ekranlarında yayınlanan Şampiyon bu hafta 4. bölümü ile ekranlara gelecek. Tolgahan Sayışman'ın oğlunun dizinin ilk bölümünde oynaması ile geçtiğimiz haftalarda adından söz ettiren Şampiyon, bu hafta da heyecanlı anlara sahne olacak. Peki, Şampiyon'un yeni bölümünde neler yaşanacak? İşte, Şampiyon'un 4. bölüm fragmanı ve yeni bölümle ilgili ipuçları...
Geçtiğimiz haftalarda yayın hayatına başlayan Şampiyon 3 Ekim Perşembe günü yeni bölümüyle sevenleriyle buluşacak. Dizinin bu haftaki bölümünde, Güneş Suna’nın görev yaptığı hastaneye kaldırılacak. Tansel ise nezaretteki Fırat’la pazarlık yapacak. İşte, Şampiyon'un 4. bölümüne dair bilgiler.
YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?
Güneş Suna’nın görev yaptığı hastaneye kaldırılmıştır. Yaman, Nesli, Serhat ve Mücella başındadır. Fırat’ın ve Zafer’in nezarette olduğundan hiçbirinin haberi yoktur.
Tansel nezaretteki Fırat’la pazarlık yapar. Özgürlüğüne karşılık Güneş’ten vazgeçmesini ister.
Yaman hoca ile çalışmak isteyen Kerem pes etmez. Spor salonunda kapısında adeta nöbet tutar. Sonunda Yaman onu neden kabul etmeyeceğini Kerem’e anlatır.
Tansel’in Fırat’ı tehdit ettiğini öğrenen Suna çok kızgındır. İkisi bu yüzden gerilir. Suna Tansel’in telefonlarına çıkmaz.
Tansel ile işbirliği yapan Mücella krizi fırsata çevirir ve Fırat’a bir teklifte bulunur. Çaresiz Fırat Mücella’nın bu teklifini kabul eder.
Nesli’nin sırrını bir şekilde öğrenen Zafer çılgına döner. Nesli tam Fırat’a açılmak isterken herkesin duygularını altüst edecek bir gelişme olur.
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