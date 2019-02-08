Zona nedir? Zona hastalığı nasıl anlaşılır?
Su çiçeği (Herpes Zoster) bu hastalığı geçiren hemen hemen herkes ve genellikle ergen yaş sonrasında (60-65) yaş üzeri insanlarda görülen bir hastalıktır. Genellikle 50 yaş üstü kişilerde ortaya çıkan zona hastalığı en fazla vücudun sırt, göğüs, boyun, bel, karın, yüz, kafa ve kalça bölgelerinde ortaya çıkan şiddetli ağrılara neden olan bir hastalıktır. Peki, zona nedir? Zona hastalığı nasıl anlaşılır?
Halk dilinde gece yanığı olarak da bilinen zona, Varisella Zoster virüsü (VZV) enfeksiyonunun sebep olduğu bir sağlık problemidir. Daha önce su çiçeği geçirmiş kişilerde görülen, vücudun tek tarafında deride su toplamış ağrılı kabartılarla seyreden bir hastalıktır.
Varisella (Su Çiçeği) sonrası varisella zoster virüsü vücut sinir hücrelerine yerleşip hiçbir belirti vermeksizin yıllarca inaktif kalabilir. Bağışıklık sistemindeki zayıflık veya bozuklukla yerleştiği hücrelerden ayrılıp aksonlar boyunca ilerleyerek sinir bölgesindeki deride viral enfeksiyona yol açabilir. Zona hastalığında ortaya çıkan kabartılar genellikle 2-4 hafta içerisinde iyileşir, fakat sinir ağrıları kalıcı olabilir.
Bir zona hastası başkasına (genellikle çocuklara) su çiçeği bulaştırabilir, fakat zona bulaştıramaz. Çünkü zona vücut içine yerleşmiş virüs kaynaklıdır, havadan bulaşan virüsle olmaz. Genellikle 50-60 yaşın üzerinde insanlara zona hastalığı sıklıkla ratlanır. Bu hastalığı, travma, stres gibi faktörler geçirilmesine neden olabilir.
Zona hastalığı nasıl anlaşılır?
Uykusuzluk
Yorgunluk
Baş ağrısı
Derinin kabuklanıp dökülmesi
Ateş
Şiddetli ağrı ve yanma
Deride renk kaybı ve çöküntü, kızarıklık, kabarcıklar
Baş ağrısı
Derinin kabuklanıp dökülmesi
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