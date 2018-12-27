Zerdeçal nedir? İşte zerdeçalın faydaları
Anavatanı Güney Asya olan zerdeçal, zencefilgiller familyasından sarı çiçekli, büyük yapraklı, çok yıllık otsu bir bitki cinsidir. Hint safranı olarak da bilinen zerdeçalın diğer isimleri zerdeçöp, safran kökü, sarıboya, zerdeçav, hint safranıdır. Yemeklere aroma katmak için de kullanılan bu bitkinin pek çok faydası var. İşte, zerdeçalın kullanım alanları ve faydaları…
Zerdeçal, ipek kumaşlar ve ince derilerin boyanmasında ve kına yakmada da renklendirici olarak kullanılmaktadır. Aynı zamanda eskiden turnusol kağıdı yerine zerdeçal kağıdı kullanılmaktaydı. Baharat olarak kullanılması için, zerdeçal bitkisinin temizlendikten sonra suda kaynatılıp kurutulmuş, koyu sarı renkli kök saplarının öğütülmesi gerekir. Elde edilen baharat safran yerine de kullanılır. Balık çorbası, pilav, söğüş ve çeşitli sebze yemeklerine çeşni olarak katılır. İspanyolların deniz ürünlerinden yapılan ünlü "paella" adlı yemeğinde ve Hintlerin "köri" sosunda kullanılır.
Öğütülmüş zerdeçal karanlıkta ya da ışıktan koruyan kaplarda saklanmalıdır; ışıkta bozulur.
ZERDEÇALIN TIBBİ KULLANIMI
Piyasada parmak şeklinde (rizom) ve toz şeklinde bulunur. İçinde çok fazla madde bulundurur. Etken maddesi kurkumindir. 1 silme tatlı kaşığı zerdeçal (~3 gram), ortalama 30–90 mg kurkumin içerir. 200 mg/gün’lük dozlarda (yaklaşık 2-4 silme tatlı kaşığı toz) kullanılır. Bazı araştırmalarda zerdeçalın antienflamatuvar, antikanserojen ve antiaterojenik olarak kullanılmasının olası olduğu gösterilmiştir.
Zerdeçal (Zerdeçöp): Mide ülserinde ve safra kanalı tıkanıklıklarında kullanılmamalı, safra taşı olması durumunda doktor kontrolünde kullanılmalıdır.
ZERDEÇALIN FAYDALARI
Beynimizi korur. Bazı araştırmalar zerdeçalın alzheimer hastalığına iyi geldiğini göstermiştir.
Eklem sorunlarının çözümüne destek olur.
Zerdeçala rengini veren kurkumin, aynı zamanda onun sağlık koruyucusu etkilerinin de başoyuncusudur. Kalbimizi korur.
Diyabeti geciktirir. Araştırmacıların notu, zerdeçalın anti-inflamatuvar ve antioksidan özelliklerinin katkısı yönündedir.
Midemizin dostudur. Yanmalara ve ekşimelere iyi gelen zerdeçal, mide dostudur.
7- Zerdeçal ömür uzatır.
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