Zencefilin faydaları nelerdir? Zencefil neye iyi gelir?

Zencefil, modern bitkisel tıp uygulayıcıları tarafından mide bulantısının engellenmesi ya da korunmasında ve hareket hastalığından kaynaklanan kusmalarda kullanılmıştır. Hareket hastalığı için kullanılan birçok reçeteli ya da reçetesiz ilacın tersine zencefil uyuşukluk ya da ağız kuruluğuna yol açmamaktadır. Hamilelik, kemoterapi ya da ameliyattan kaynaklanan mide bulantılarına karşı da zencefil kullanılmaktadır.

ESKİ ÇAĞLARDA ZENFECİL NASIL KULLANILDI?

Bitkinin yumrulu ve yerin altındaki gövdesi mutfakta ve bitkisel tıpta kullanılan kısımlardır. Zencefil sindirim, mide rahatsızlıkları, ishal ve bulantıya iyi gelen bir bitki olarak bilinirdi. Eski çağlardan bu yana zencefil Arap, Hint ve Asya bitkisel tıbbında yer almıştır.



M.Ö. 4. yüzyıldan bu yana geleneksel Çin tıbbında önemli bir yer tutmuştur. Eski Hindistan’da zencefil Sanskritçe vishwabhesaj, anlamı “evrensel ilaç”tır, adıyla bilinir ve sindirim rahatsızlıklarının ve bağırsak gazının giderilmesinde ve eller ve ayaklardaki kan dolaşımının güçlenmesinde kullanılırdı.



Yunanlılar ve Romalılar zencefili Doğu’dan getirdiler ve bağırsak parazitlerinin atılması için yiyerek tükettiler. Orta Çağ boyunca o kadar önemsendi ki Cennet Bahçesi’nden geldiğine inanıldı. Zencefil, sindirimin hızlanmasından mide bulantısı, soğuk algınlığı, bronşit ve gribe kadar farklı hastalıkların tedavisinde kullanıldı.

ANTİSEPTİK ÖZELLİK BARINDIRIYOR

Zencefil antiseptik özelliklerinden kaynaklı sindirim borusundaki enfeksiyonlara ve gıda zehirlenmelerine karşı tavsiye edilir. Boğaz iltihabının giderilmesi için taze zencefil kökü çiğnenebilir. Soğuk algınlığı, grip, baş ağrısı ve adet sancıları için zencefil çayı içilebilir. Zencefil ayrıca ülseratif kloit ve artritten kaynaklanan iltihap ve acıların giderilmesi için de kullanılır.

ZENCEFİLİN FAYDALARI NELERDİR?

Zencefilin bitkisel tıptaki önemi, sindirim sorunları ve mide bulantısının tedavisidir. Bu geleneksel kullanım bilim tarafından da güçlü bir biçimde kanıtlanmıştır. İnsanlar üzerinde yapılan çok sayıda çalışma zencefilin hamilelik, hareket hastalığı ve kemoterapiden kaynaklanan mide bulantısı ve kusmaya iyi geldiğini göstermiştir. Ulusal Kanser Enstitüsü’nün yaptığı bir çalışmaya göre kemoterapiden önceki ve sonraki üçüncü günde mide bulantısını önleyen ilaçlarla birlikte zencefil alan hastalarda mide bulantısı % 40 oranında azalmıştır.



Zencefilde mide bulantısını engelleyen etkiyi neyin sağladığı kesin olarak saptanamamıştır, ama zencefildeki bileşenlerin sindirim borusundaki alıcıları sardığı, sindirimi hızlandırdığı ve bu yolla mide bulantısını engellediği düşünülmektedir.

Zencefilin arterit (eklem iltihabı) acısını ve iltihabını azaltıcı etkisi üzerine araştırmalar yapılmaktadır. İnsanlar üzerine yapılan çalışmalar zencefilin dizlerdeki osteoartrit ağrısını plasebodan daha iyi dindirdiğini, ancak ibuprofen kadar etkili olmadığını göstermiştir.

Sıcak zencefil çayını soğuk kış gecelerinde yudumlayın ve zencefilin insanı ısıtan özelliğini görün, bunun nedeni zencefilin el ve ayaklardaki kan damarlarını açmasıdır. Zencefil yalnızca parmaklarınızı ısıtmakla kalmaz, aynı zamanda hastalanmanızı engeller. Zencefildeki bileşenler yaygın hastalıklara neden olan virüslerin çoğunu ortadan kaldırır.

Zencefilin neye iyi geliyor?

* Hareket hastalığı

* Sabah bulantısı

* Mide bulantısı ve kusma

* İltihap

* Soğuk algınlığı ve öksürük

ZENCEFİL NASIL KULLANILMALI?

TAZE ZENCEFİL ÇAYI:

Az miktarda taze zencefil köksapını küçük parçalara ayırın. 2 bardak suya koyup düşük ateşte 15 dakika kaynatın. Süzün. Öksürük ve soğuk algınlığı ve dolaşımı güçlendirmek için günde 1-3 bardak için.



KURUTULMUŞ ZENCEFİL ÇAYI: 1 bardak kaynamış suya çeyrek ya da yarım çay kaşığı zencefil tozu ekleyip 10 dakika demleyin. Süzün. Gaz/şişkinlik ya da mide bulantısı sorunlarına karşı yemeklerden sonra bir bardak için.



KAPSÜLLER: Günde 2 ya da 3 defa 250-500 mg arası kullanın.



EKSTRELER: Yoğunlaştırılmış ekstreler osteoartrit için kullanılır. Talimatlarda yazdığı gibi kullanın