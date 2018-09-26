Zencefilin faydaları nelerdir?

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerKelebek Haberleri Sağlık HaberleriZencefilin faydaları nelerdir?
GeriSağlık Zencefilin faydaları nelerdir?
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Sağlık
26.09.2018 - 20:46, Son Güncelleme:

Zencefilin faydaları nelerdir?

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Zencefilin faydaları nelerdir?

Zencefilin faydaları birçok kişi tarafından araştırılan ve sorgulanan konular arasında yer almaya devam ediyor. Mide ve bağırsak gazını sökme özelliğine sahip olan zencefilin pek çok faydası bulunuyor. Peki, zencefilin faydaları nelerdir?

Pek çok faydası bulunan zencefil, birçok hastalığın tedavisinde destekleyici olarak kullanılıyor. B3, B6, C vitaminleri, demir, kalsiyum, fosfor, sodyum, potasyum ve magnezyum gibi vitaminleri içerisinde barındıran zencefil, özellikle ışın oluşabilen enfeksiyonel hastalıkların tedavisinde kullanılıyor. Yaş zencefili dilimleyerek sıcak suya atıp, zencefil çayı demleyebilirsiniz. Hatta zencefil çayına bir miktar bal ekleyerek çok daha sağlıklı bir hale getirebilirsiniz.

ZENCEFİL FAYDALARI

Mide ve bağırsak gazını sökme özelliğine sahip olan zencefil mideyi yatıştırıp vücuttaki kan dolaşımını hızlandırır. Bedeni ısıtır ve terlemeyi sağlar. Bu özelliğinden dolayı hastalandığımız zamanlarda bitki çayımızın içine biraz zencefil katmak iyi bir fikir. Çay hali, gargara yapıldığı takdirde boğazağrılarını geçirir. Haricen ise kas incinmelerinde masaj yapılarak kullanılabilir. Tüm bunlara ek olarak zencefilin; iştah açıcı, antiseptik, midevi, gaz söktürücü, sindirimi düzenleyici, solunum yollarını açıcı ve toksin atıcı etkileri de bulunuyor. Kan damarlarını açarak kalbi canlandırıyor. Solunum yollarını açıyor ve baş dönmesini de geçiriyor.

* İshali keser, gaz söktürücüdür.
* İştah acıcıdır.
* Mide bulantısına iyi gelir.
* Yatıştırıcı etkisi vardır.
* Bedensel ve zihinsel yorgunluğa iyi gelir.
* Soğuk algınlığı ve gribe iyi gelir.
* Öksürük kesicidir.
* Antioksidan özelliği vardır.
* Kalp ritmini düzenler.
* Cinsel gücü arttırır.

ZENCEFİL ÇAYININ FAYDASI VE TARİFİ

Kan şekerini ayarlayarak tokluk hissinin artmasında etkili olan zencefil çayı iştahı azaltıcı özelliği sayesinde, diyetle mücadelenizde yükünüzü bir hayli hafifletecek.

Yaklaşık 1 santim uzunluğunda bir zencefilin kabuğunu temizleyin ve kaynamaya bıraktığınız suyun içine bırakın. 15-20 dakika kadar kısık ateşte tuttuktan sonra zencefilli çayınızı isteğe bağlo olarak tarçın ve limon dilimleriyle içebilirsiniz.

! İki yaşından küçük çocukların tüketmemesi, belli bir dozda alınması ve bunları uygulamadan önce mutlaka doktorunuza danışmanız gerektiğini unutmamalısınız.

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
﻿
Yorumları Göster
Yorumları Gizle

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Sıradaki Haber

Gonca Akkuş ve Ebru Şallı ’arabulucu’ istemedi

Gökçe'nin sahnedeki zor anları

'Bir kadın kendini bu duruma nasıl sokar?'

Ali Erkazan hakim karşısında