Zahter nedir ve nerelerde kullanılır? İşte zahterin faydaları
Görünüşünden dolayı kekiğe benzetilen zahter bitkisi faydaları ile adeta şifa dağıtıyor. Böbrek rahatsızlıklarından mantar hastalığına kadar birçok sağlık problemine olumlu yönde yardımcı olan zahter bitkisi, baharat ve çay olarak tüketiliyor. Yaygın olarak kullanılmaya başlanan bu bitki hakkında bilgi edinmek isteyenler zaman zaman internette araştırma yapıyor. Peki, zahter nedir? Zahter nerelerde kullanılır? İşte zahterin faydaları hakkında detaylı bilgiler.
Antalya, Gaziantep, Kilis, İskenderun gibi bölgelerde yetişen ve “Kara kekik” olarak da adlandırılan zahter, son yıllarda yaygın olarak kullanılmaya başlandı. Toz halinde kahvaltılarda da tüketilen zahter zeytinyağı ile beraber yeniliyor. İşte, zahter bitkisi hakkında detaylar.
Orta ve Güney Anadolu bölgelerinde yabani olarak yetişir. Yemeklerde baharat olarak kullanılmasının yanı sıra çayı da olan zahterin pek çok faydası var. Tuz, susam tohumu ve mercanköşk gibi ürünlerle birleştirilen zahter, kahvaltılık sos olarak kullanılabiliyor.
ZAHTERİN FAYDALARI NELER?
Sinir sistemine katkı sağlamaktadır,
Böbrekleri hastalıklara karşı korur,
Hazmı kolaylaştırır,
Bağırsak hastalıklarında iyileştirici etkiye sahiptir,
Uyarıcı ve bedeni kuvvetlendiricidir,
Mantar şikayetlerine karşı faydalıdır,
Vücudunuzdaki toksinleri atmak, karaciğer yağlanmasını önler,
Zahter, soğuk algınlığına karşı vücut direncini korur.
ZAHTER SALATASI NASIL YAPILIR?
Malzemeler
30 gram zahter (kekik)
3 dal maydanoz
1 dal taze soğan
1 diş sarımsak
Yarım tatlı kaşığı pul biber
Nar ekşisi
4 yemek kaşığı zeytinyağı
Tuz
Ceviz
Hazırlanışı
Zahterlerin yapraklarını ayıklayın.
Üstlerine biraz tuz serpip 2-3 dakika ovarak acı sularının çıkmasını sağlayın.
Zahterleri yıkayıp bir kaba alın.
İçine maydanoz, taze soğan ve sarımsağı ince ince doğrayın.
Üzerine pul biber, zeytinyağı ve nar ekşisini ilave edin.
Elinizle 5 dakika kadar daha oyun.
Son olarak üzerine dövülmüş cevizi serpin. Salatanız hazır!
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