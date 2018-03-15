Yüzünüzde oluşan tek taraflı ağrıları ciddiye alın!

TRİGEMİNAL NEVRALJİDE ÖNCELİKLİ TEDAVİ İLAÇ KULLANIMIDIR

Trigeminal nevralji çoğunlukla çene, burun kenarları ve alında ortaya çıkan kısa süreli şiddetli ağrılara neden olan bir hastalıktır. Bir dış etken sebebiyle ortaya çıkan bu ağrıların süresi genellikle 3-5 saniyeyi geçmez. Bu etkenler genellikle dokunma, diş fırçalama, tıraş olma, yemek yeme, su içme, çiğneme gibi eylemlerdir. Hastayı oldukça rahatsız eden bu ağrılar şimşek çakmasına benzetilebilir. Bu tanımlamanın nedeni ağrıların sürekli olmaması ancak bir anda çok şiddetli bir şekilde gelip geçmesidir. Ağrıların nedeni yüz duyu sinirine beyincik ve beyincik sapı arasındaki atardamarın yaptığı baskıdır. Öncelikli tedavi ilaç kullanımıdır. Bu aşamada kullanılacak ilaçlar sıradan birer ağrı kesici değildir. İlaç kullanan hastaların çoğunda ağrı hissedilmediği görülür. Ancak kullanılan ilacın bir süre sonra etkisini kaybetme riski vardır. Bir diğer risk ise uzun süre ilaç kullanımına karşı oluşabilecek yan etkilerdir.





TRİMİNAL NEVRALJİNİN CERRAHİ TEDAVİ BİÇİMLERİ

İlaç kullanımının yeterli olmadığı durumlarda cerrahi yöntemler uygulanır. Cerrahi yöntemlerin ilki mikrovaskuler dekompresyon adı verilen açık beyin ameliyatıdır. Genel anestezi altında yapılan ameliyatta kafa arkasındaki cilt, kafa kemiği, beyin zarları açılarak beyincik ve beyin sapı arasına mikro-cerrahi yöntemlerle ulaşılır ve atardamarın sinirlere yaptığı baskı ortadan kaldırılır. İkinci yöntemse kapalı yöntemdir. Trigeminal radyofrekans rizotomi adı verilen uygulamada herhangi bir kesi olmaz. Yüz duyu siniri çekirdeğinde radyofrekans enerjisiyle kontrollü lezyon yapılır. Hastalığın tedavisinde uygulanan daha az riskli bir yöntemdir. Uygulama esnasında ağrıyan bölgenin tespiti için hasta uyanık tutulur. Sadece ameliyat esnasında hastanın daha az ağrı hissetmesi için bazı ilaçlar verilir. Her iki yöntem de hastaların şikayetlerini azaltma konusunda oldukça başarılıdır.

Trigeminal nevralji operasyonları sırasında beyin, sinir ve damar yapılarına çok yakın çalışılması operasyonların riskini artıran bir durumdur. Bu nedenle ameliyatı yapacak doktorun bu konudaki denemeyi önemlidir. Bunun yanında hastalığın gerekli görüntüleme tekniği kullanılarak tam teşhisinin yapılmış olması gerekir. Manyetik rezonans görüntüleme (MR) yapılarak hastanın başka bir rahatsızlığı olup olmadığı araştırılmalı, ardından tedaviye geçilmelidir. Tanı net olarak konulmalıdır, çünkü yüz çevresinde ağrı yapan tek hastalık triminal nevralji değildir. Bazı hastalarda tedavi sonrası yüzde uyuşukluk sorunu yaşanabilir, hastaların bir kısmında tekrarlama görülebilir.







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