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Yumurtalıklarınızın verimli olduğuna dair 5 işaret

Hayatınızın bir döneminde çocuk sahibi olmak istiyor olabilirsiniz. Bu isteği gerçekleştirmek bazı kadınlar için çok kolay olsa da, bazıları için bir hayli zor olabilir. Çünkü her kadının yumurtalık sağlığı ve doğurganlığı birbirinden farklıdır. Peki, bir kadının yumurtalıklarını, diğerininkinden daha verimli kılan şey nedir? Kadın sağlığı ve doğurganlık uzmanları, bu soruya cevap olarak hem genetik faktörleri hem de doğurganlığı etkileyebilecek polikistik over sendromu, prematür overyan yetmezliği gibi çeşitli hastalıkları işaret ediyor. Uzmanlar ayrıca yaşam tarzı, beslenme yetersizlikleri gibi çevresel etkilerin de doğurganlık üzerinde etkileri olduğundan söz ediyorlar. Tüm bu bilgilerden sonra, eminiz siz de sağlıklı yumurtalıklara sahip olup olmadığınızı merak ediyorsunuzdur. Az sonra okuyacağınız bazı işaretler, yumurtalıklarınızın verimli olduğunu, yani diğer kadınlara göre daha doğurgan olduğunuzu gösteriyor. Eğer bu işaretleri taşıdığınızı düşünüyor; ancak bebek sahibi olmak istemenize rağmen bu konuda problemler yaşıyorsanız tabii ki bir uzmana başvurmalısınız. İşte yumurtalıklarınızın verimli olduğuna dair 5 işaret…

Kaynak: Doğan Burda
12.03.2018 - 14:50 | Son Güncelleme :

Adet kanamalarınız düzenliyse

Eğer 25- 35 günde bir regl oluyorsanız, bu sizin doğurgan bir kadın olduğunuzu gösterir. Güney Pasifik Üreme Merkezi'nde bir doğum uzmanı olan Dr. Wendy Chang, bu güvenilir işaretin kadının her ay yumurtladığı anlamına geldiğini söylüyor. Elbette daha uzun bir döngü de, güçlü bir yumurtalık rezervine sahip olduğunuz anlamına gelebilir. Bununla birlikte, doğum kontrol haplarıyla düzenlenmiş değil, doğal bir adet döngüsünden bahsettiğimizi de unutmamak gerekiyor. 

Yumurtalıklarınızın verimli olduğuna dair 5 işaret

Tüm PMS belirtilerini yaşıyorsanız...

PMS belirtileri her ne kadar korkunç olsa da, tüm bu kramplar ve baş ağrıları aslında doğurganlığınızla ilgili iyi şeyler söylüyor olabilir. New York’tan Dr. Adeeti Gupta, meme hassasiyeti, şişkinlik, kramp gibi adet öncesi sendromların yumurtlama döngüsü yaşadığınız anlamına geldiğini söylüyor. Eğer bebek sahibi olmak istiyorsanız, tam olarak ihtiyacınız olan şey de bu değil mi?

Yumurtalıklarınızın verimli olduğuna dair 5 işaret

Diğer kadınların adet dönemlerini etkilemek gibi sihirli bir yeteneğe sahipseniz...

Ev arkadaşınızın ya da aynı evi paylaştığınız diğer kadınların regl dönemi, bir süre sonra sihirli bir şekilde sizinkiyle eşleşiyor mu? Eğer cevabınız evetse, Dr. Sophia Yen bunun feromonlar yüzünden olabileceğini söylüyor. Yani verimli yumurtalıklara sahip olduğunuz için diğer kadınların adet dönemlerinin size göre değişmesi, bir doğurganlık kraliçesi olduğunuz anlamına geliyor.

Yumurtalıklarınızın verimli olduğuna dair 5 işaret

Çok fazla şeffaf akıntınız oluyorsa...

Adet döneminizin ortası en doğurgan olduğunuz zamandır. Bu süre zarfında bol miktarda açık renkli ve kokusuz vajinal akıntınız olduğunu gözlemleyebilirsiniz. Doğum uzmanları, bu tarzda bir vajinal akıntının gebelik öncesi sperm taşınmasını kolaylaştırdığını söylüyor. Açık renkli ve kokusuz vajinal akıntıya sahip olan kadınlar, muhtemelen iyi östrojen üretimi ve servikal bez işlevine sahipler. Bu da bir bebek dünyaya getirmek için gerekli olan her şeye sahip oldukları anlamına geliyor.

Yumurtalıklarınızın verimli olduğuna dair 5 işaret

Kanamalarınız ortalama yoğunlukta geçiyorsa...

Her kadının adet kanaması farklıdır, bu nedenle bu dönemde yoğun veya oldukça hafif bir kan akışı yaşıyor olabilirsiniz. Her iki durumda da her şey yolunda demektir. Ama eğer hamile kalmak istiyorsanız bu ikisinin ortasında bir yerde olmanız gerekiyor. Uzmanlar, normal kan akışı hacmi ve süresinin verimli yumurtalıklara işaret ettiğini söylüyor. 

 

Yukarıda saydığımız tüm bu işaretler her ne kadar sağlıklı yumurtalıklara sahip olabileceğinizi söylese de, sağlıklı bir gebelik için bu sürecin öncesinde, sırasında ve sonrasında mutlaka uzman desteği almanız gerektiğini unutmayın. 

 

Etiketler: doğurganlık , regl döngüsü , Adet kanaması
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