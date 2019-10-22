Yıldız meyvesi (karambola) nedir, nasıl tüketilir? Yıldız meyvesinin faydaları neler?
Karambola olarak da bilinen yıldız meyvesi, tropik meyvelerden biridir. Yaz aylarının vazgeçilmezi, bol sulu bir meyvedir. C ve B kompleks vitaminleri deposudur.Kesildiğinde yıldız görünümünü aldığı için ülkemizde yıldız meyvesi ismiyle anılır. Peki, yıldız meyvesinin faydaları neler?
Yıldız meyvesi ya da Karambola, Endonezya, Filipinler ve Malezya civarında görülür. Meyvesi Güneydoğu Asya, Güney Pasifik, Mikronezya ve Doğu Asya'nın bazı bölümlerinde sıklıkla tüketilir. Bu meyvede ayırt edici olarak çıkıntılar mevcuttur; yanlamasına kesildiği zaman yıldız şekli oluşur. Meyvenin tümü yenebilirdir ve elle yenir. Yemek yapımında kullanılmakta olup konservesi ve meyve suyu da yapılmaktadır. Vitamin değerleri oldukça yüksek olan yıldız meyvesinin adı, portakal ve greyfurt karışımı bir lezzete benzer.
Orijinal kökeninin Sri Lanka veya Endonezya olduğuna inanılmaktadır. Son yıllarda Avustralya, Pasifik adaları, Tahiti, Yeni Kaledonya, Papua Yeni Gine, Hawaii ve Guam gibi bölgelerde popülerite kazanmıştır. Hindistan, Çin Halk Cumhuriyeti, Tayvan ve Amerika Birleşik Devletleri'nin yanı sıra bazı Güney Pasifik adalarında ve Afrika'da da ticari olarak üretimi yapılmaktadır.
Yıldız meyvesinin faydaları nelerdir?
- Fosfor, potasyum yönünden zengin olan yıldız meyvesi, güçlü antioksidan özelliklere sahip meyvelerden biridir. Ekşi bir tadı olan karambola C vitamini ve potasyum deposu olması ile öne çıkar.
- Şeker oranı düşük olması nedeniyle kilo vermek isteyenler tarafından tercih edilir
- C vitamini deposudur. Bu neden grip, nezle ve soğuk algınlığı hastalığına karşı koruyucudur.
- Damar tıkanıklıkları üzerinde iyileştirici etkileri olduğu görülmektedir.
-Bağışıklık sistemini güçlendirir. Kalp hastalıklarına karşı iyileştirici etkiye sahiptir.
- Yaraların çabuk iyileşmesi ve diş eti sağlığı için oldukça faydalıdır.
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle