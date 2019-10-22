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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Sağlık
22.10.2019 - 13:13, Son Güncelleme:

Yıldız meyvesi (karambola) nedir, nasıl tüketilir? Yıldız meyvesinin faydaları neler?

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Yıldız meyvesi (karambola) nedir, nasıl tüketilir? Yıldız meyvesinin faydaları neler?

Karambola olarak da bilinen yıldız meyvesi, tropik meyvelerden biridir. Yaz aylarının vazgeçilmezi, bol sulu bir meyvedir. C ve B kompleks vitaminleri deposudur.Kesildiğinde yıldız görünümünü aldığı için ülkemizde yıldız meyvesi ismiyle anılır. Peki, yıldız meyvesinin faydaları neler?

Yıldız meyvesi ya da Karambola, Endonezya, Filipinler ve Malezya civarında görülür. Meyvesi Güneydoğu Asya, Güney Pasifik, Mikronezya ve Doğu Asya'nın bazı bölümlerinde sıklıkla tüketilir. Bu meyvede ayırt edici olarak çıkıntılar mevcuttur; yanlamasına kesildiği zaman yıldız şekli oluşur. Meyvenin tümü yenebilirdir ve elle yenir. Yemek yapımında kullanılmakta olup konservesi ve meyve suyu da yapılmaktadır. Vitamin değerleri oldukça yüksek olan yıldız meyvesinin adı, portakal ve greyfurt karışımı bir lezzete benzer.

Orijinal kökeninin Sri Lanka veya Endonezya olduğuna inanılmaktadır. Son yıllarda Avustralya, Pasifik adaları, Tahiti, Yeni Kaledonya, Papua Yeni Gine, Hawaii ve Guam gibi bölgelerde popülerite kazanmıştır. Hindistan, Çin Halk Cumhuriyeti, Tayvan ve Amerika Birleşik Devletleri'nin yanı sıra bazı Güney Pasifik adalarında ve Afrika'da da ticari olarak üretimi yapılmaktadır.

Yıldız meyvesinin faydaları nelerdir?

- Fosfor, potasyum yönünden zengin olan yıldız meyvesi, güçlü antioksidan özelliklere sahip meyvelerden biridir.  Ekşi bir tadı olan karambola C vitamini ve potasyum deposu olması ile öne çıkar.

- Şeker oranı düşük olması nedeniyle kilo vermek isteyenler tarafından tercih edilir 

- C vitamini deposudur. Bu neden grip, nezle ve soğuk algınlığı hastalığına karşı koruyucudur.

- Damar tıkanıklıkları üzerinde iyileştirici etkileri olduğu görülmektedir.

-Bağışıklık sistemini güçlendirir. Kalp hastalıklarına karşı iyileştirici etkiye sahiptir.

- Yaraların çabuk iyileşmesi ve diş eti sağlığı için oldukça faydalıdır.

 

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