Yılan ısırması durumunda ne yapılmalı? Yılan ısırması tedavisi
Havaların ısınması ve yaz mevsimin yaklaşmasıyla birlikte, vatandaşların en çok korktuğu ve tedbir aldığı durumlardan biri de yılan sokması oldu. Ciddi sağlık sorunlarına neden olan ve ısırılan alanda bir çift delik izi, şiddetli ağrı, kızarıklık gibi belirtilerle kendini belli eden yılan sokması bazı durumlarda tehlikeli olabiliyor. Peki, yılan ısırması durumunda ne yapılmalı? Yılan ısırığı nasıl tedavi edilir?
Vatandaşların en çok korktuğu şeylerden biri de doğada zehirli yılanlar tarafından ısırılmak. Yılan ısırıklardan ve buna bağlı ciddi sorunlar, zehirlenmeler ve ölümcül sonuçlardan çocuklarınızı ve kendiniz koruyabilmek için basit bazı tedbirler almak mümkün. Vatandaşlar olası bir yılan ısırması durumunda nasıl ilk yardım yöntemleri uygulayacaklarını merak ediyor. İşte, yılan ısırması durumunda uygulamanız gerekenler...
YILANLARDAN KORUNMANIN YOLLARI
Özellikle yaz aylarında yılanların aktif olduğu dönemlerde kontrollü olunması gerektiği uyarısında bulunan uzmanlar, kırsalda ve tatil beldelerinde evimiz varsa, yaz aylarında aktif olan yılanların girmemesi için kapı ve pencerelerimizi kapatmamız konusunda uyarıyor. Yılanların aslında yararlı hayvanlar olduğunu belirten uzmanlar, "Bizlerle ortak bir besini yok. Bizlere zarar da vermezler. Ancak sıkıştırıldıklarında kendilerini tehlikede hissettiklerinde, savunmak için saldırabilirler." diyor.
YILAN SOKMASI BELİRTİLERİ
Yılan ısırmaları şubat ayından sonra yılanların kış uykusundan uyanmasıyla birlikte sıkça görülmeye başlıyor. Özellikle yaz ve sonbahar başlarında tarlada çalışan, tatil ve piknik yapan insanlar için keyif kaçırıcı, bazen de yaşamı tehdit edici bir sorundur. Yılan ısırması sonra ortaya çıkan reaksiyon kişiden kişiye ve yılan türlerine göre değişiklik gösteriyor.
Dolaşımın yavaşlamasını sağlamak amacıyla ısırılan bölgeyi mümkün olduğunca hareketsiz tutmaya çalışmak hastanın sağlık kuruluşuna yetiştirilene kadar zaman kazanmasını sağlayan önemli tedbirlerdendir. En yaygın yılan ısırması belirtileri şunlardır; aralığı ortalama 1 cm olan iki diş izi, şiddetli ağrı ve morluk hissi, mide bulantısı ve baş dönmesi. Kramp ve kasılma.
YILAN ISIRMASI DURUMUNDA YAPILMASI GEREKENLER
Yılan ısırığı durumunda öncelikle sakin kalarak sizi ne tür bir yılanın ısırdığını bulmaya çalışın, eğer kendinizi gerçekten kötü hissediyorsanız vakit kaybetmeden en yakın sağlık kuruluşuna gidin. Bir uzman tarafından görülene kadar yarayı kaşımayın ve sıkmayın. Yılan tarafından sokulmuş kişi hareketsiz ve sakin olduğunda zehrin vücuda yayılması gecikir. Bu nedenle, hastanın hareket etmesi önlenmeli ve sakin kalması sağlanmalı.
Dünya genelinde 2000’den fazla yılan türü bulunmaktadır. Bunlardan 300’ü insanlara zarar verir. Venom adı verilen yılan zehri sinir sistemine etkili olanlarla kan ve diğer dokulara zarar verenler olmak üzere ikiye ayrılır. Yılanlarda nadiren ikisine birden rastlanır.
Zehrin vücuda girdiği yerde ağrı, şişme, deride renk değişimi bulantı, baş ve kas ağrıları, halsizlik görülür. Felç ve solunum sistemine etki sonucu ısırılan kişi kaybedilebilir. Engerek yılanları kan hücrelerini eritir ve pıhtılaşmaya etki eder.
Isırılan bölgenin kalp hizasının altında tutulması gerekir. Zehirli yılanın cinsinin tespiti hasta için önemlidir. Zehirli yılanın sokması sonucu meydana gelen hastalığın ağırlık derecesi vücuda giren zehrin miktarı, özelliği ve bireyin direncine bağlıdır. Yılanın soktuğu kişi hemen yatırılmalıdır, yaralı bölgenin 8-10 cm kadar üzerini bir mendil ya da kravat ile bağlanmalıdır. Yaralı bölge soğuk su ile yıkandıktan sonra buz uygulanmalıdır ve sağlık kuruluşuna götürülmelidir. Yılan sokmalarında sokan yılan mümkünse etkisiz hale getirilerek tanı koyulabilecek uzmanlara götürülmelidir.
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