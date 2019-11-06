Yerleşme kanaması nedir? Yerleşme kanaması ne zaman olur?
Yerleşme kanaması, anne adaylarının en çok merak ettiği ve endişe ettiği konuların başında geliyor. Yerleşme kanamasının bir soruna bağlı olarak ortaya çıkıp çıkmadığını merak eden kadınlar, internet üzerinden soru işaretlerine yanıt arıyor. Peki, yerleşme kanaması nedir? Yerleşme kanaması ne zaman olur?
Gebelik sürecinde embriyo anne rahmine yerleşirken doku harabiyeti oluşturduğu için bazı kadınlarda bir miktar vajinal kanama görülebilir. Bu duruma tıp dilinde implantasyon halk arasında ise yerleşme kanaması denir.
KANAMA GEBELİĞİN İLK ÜÇ AYINDA GENELLİKLE ŞU DÖRT NEDENLE ORTAYA ÇIKAR:
• Dış gebelik
• Düşükler (düşük tehdidi, önlenmeyen düşük, gecikmiş düşük, inkomplet düşük)
• Yerleşme kanaması
• Rahim ağzı, vajina ve rahimle ilgili diğer rahatsızlıklar (polipler, enfeksiyonlar, molar gebelik gibi trofoblastik hastalıklar
HAMİLELİĞİN ERKEN DÖNEMLERİNDE ADET KANAMASI GÖRÜLEBİLİR Mİ?
Genel inanışın aksine gebelikte salgılanan hormonlar sayesinde adet kanaması da görülmez. Gebeliğin erken dönemlerinde görülen ve adet kanaması sanılan yerleşme kanaması sıklıkla gebelik kesesinin rahim içerisine tutunmasına bağlı olarak ortaya çıkar. Bu durum genellikle kendini sınırlar ve gebeliğin genel seyri üzerinde olumsuz bir etki oluşturmaz.
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