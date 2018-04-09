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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Sağlık
09.04.2018 - 19:35, Son Güncelleme:

'Yaza girerken jinekomasti ameliyatına talep artıyor'

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'Yaza girerken jinekomasti ameliyatına talep artıyor'

Erkeklerde memenin belirgin olması, yani jinekomastinin son zamanlarda meme büyütmeden daha fazla merak konusu olduğunu söyleyen Estetik Cerrah Dr. Defne Erkara, jinekomasti sorunu yaşayan erkeklerin yaz dönemine fit girmek için baharda ameliyat olmayı tercih ettiklerini söyledi.

Jinekomastinin en fazla görülen nedeninin ergenlik çağında alınan kilolar olduğunu söyleyen Estetik Cerrah Op. Dr. Defne Erkara, ergenlik çağında hafif kilolu olan erkeklerde yağ dokusundan salınan östrojen hormonunun testosterondan daha fazla olması nedeniyle meme dokusunun büyüdüğünü belirtti.

BÜYÜK MEME ERKEKTE HANGİ SORUNLARA YOL AÇIYOR?

Büyük memenin erkeklerde yarattığı sorunlara değinen Dr. Erkara, şöyle konuştu:

“Tişört giymelerini, denize girmelerini kısıtlıyor. Bu yüzden devamlı yelekle gezen kişiler bile görülüyor. Çözüm için bir plastik cerrahtan yardım almaları gerekiyor. Normal bir erkekte meme başı yaklaşık 1,5 cm'ye 1,5 cm’dir. Jinekomastide meme başı çapı da artar. Meme ucu belirgin, hatta asimetrik olabilir. Aynı zamanda yuvarlak göğüs görüntüsü var. Memede sert bir doku hissediyoruz. Bu kişi ne kadar kilo verse de bu bölgedeki yağ dokuları biraz azalır fakat bu meme ucunun bu kadar belirgin olması düzelmez.

Yaza girerken jinekomasti ameliyatına talep artıyor

MEME SARKMASI GELİŞİYOR

3. derece (grade) olan daha kilolu kişilerde meme sarkması görülmeye başlar. Erkekte meme büyümesi çeşit çeşittir, yani herkeste aynı şekilde jinekomasti olmaz. 4. derece ise kişi artık tamamen kadın memesi gibi sarkık ve oldukça büyük bir meme görüntüsü ile karşımıza çıkar.”

JİNEKOMASTİ AMELİYATI NASIL YAPILIYOR?

Jinekomasti ameliyatlarının çok zor olmadığını dile getiren Estetik Cerrah Erkara, ameliyat süreciyle ilgili şu bilgileri aktardı:

“Liposuctionla yağ dokusu alınır. Sonra, ameliyat sırasında hastayı oturtarak meme bezinin belirginliğine bakılır. Ondan sonra meme ucunun altından küçücük bir ay şeklinde insizyonla (kesi) girilerek bu bölgedeki ele gelen sert doku da büyük oranda alınır. Burada dikkat edilecek husus meme ucunu çöktürmeyecek oranda bez alımı yapılmasıdır. İlk 3 derece jinekomasti bu şekilde tedavi edilir. 4. derecede ise deride de sarkma ve bolluk olduğu için ameliyat biraz daha uzun sürer. 1 gece hastanede yatmak gerekebilir. Liposuction ve meme bezi çıkartılması 1 saat sürer. 4. derece ameliyatı ise dikiş işi olduğu için 1,5-2 saate kadar sürebilir.”

AMELİYAT İZİ KALIYOR MU?

Çizgi şeklinde ameliyat izi kaldığını belirten Erkara, “Erkek kıllı ise o çizgi zaman içinde pembe olur, sonra beyazlaşarak kılların arasında belirgin olmaz. Artı o çizgi pektoral adalenin genellikle tam yapışma yerine denk gelir. Sporcu gibi, kas geliştirmiş biri gibi de görünebilir. Genel veya lokal anestezi ile yapılabilir. Ameliyat sonrası ağrı olmaz. En önemli şey ameliyattan sonra yaklaşık 6 hafta kadar atlet tarzında korse giymek şarttır. Bu biraz belki zorlayıcı olabilir ama zaten kişi korsesiz kendini çok iyi hissetmez” dedi.

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