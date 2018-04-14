"Yaz geliyor, eyvah kilolarım!" diyenlere 5 öneri
Havalar ısındı, güneş yüzünü gösterdi. Mini etekler, elbiseler, dar tişörtler geldi çattı. Hemen kilo vermem lazım telaşı kapıyı çaldı bile. Henüz vakit varken bir yerden başlamak gerek, daha fazla yan gelip yatmak yok. O halde neler yapmamız gerekiyor? Diyetisyen Ceysi Kazado, sağlıklı kilo verme konusunda önemli noktaları sizler için anlattı.
öĞÜN ATLAMAK YOK, AZ AZ SIK SIK BESLENİN!
Her zaman söylerim ara öğünler de ana öğünler kadar çok önemlidir. Günde 3 ana 3 ara öğün yapmalısınız. Aç kalarak kilo verilir yönündeki duyumlara asla inanmayın. Önemli olan aç kalmadan sağlıklı bir şekilde kilo vermektir. Çünkü aç kaldığımızda kan şekeri bir anda düşüyor ve bir sonraki öğüne ‘Kurt gibi acıktım’ diyerek yiyecek tüketimi fazla abartıp direk karbonhidratlara saldırıyoruz. O yüzden aç kalmak yok, mutlaka ara öğünler yapılacak. Ara öğünlerde hafif ve sağlıklı atıştırmalıklar tüketilmelidir. Örneğin; meyve, kuru meyve, kuruyemiş, süt, yoğurt, grisini vb.
SU İÇMEYİ UNUTMAYIN!
Her gün 2-2.5 litre su içmeyi mutlaka alışkanlık haline getirin. Gerekiyorsa düzenli olarak yanınıza su şişesi taşıyın hem böylece içtiğin suyun miktarını daha kolay hesaplayabilirsiniz. Unutmayın ki, susuz ne form ne egzersiz ne de doğru beslenme olur. Su tüketimi azaldıkça vücutta depolanan yağ miktarı artmaya başlar, vücut ödem tutar ve kilo alımı gerçekleşir. O zaman ilk olarak ne mi yapıyoruz, bol bol su içiyoruz.
SEBZE VE MEYVE OLMAZSA OLMAZINIZ OLSUN!
‘Unutma ne yersen o’sun!’ Beslenme programınızda bolca sebze ve meyveye yer verin. Sebzeler ve meyvelere en zengin vitamin ve mineral kaynağıdır. Özellikle yeşil yapraklı sebzeler diğerlerine göre çok daha fazla vitamin ve mineral içerir. Aynı zamanda içerdikleri yüksek posa ve liften dolayı sindirim sisteminin en iyi dostudur.
EGZERSİZLE DESTEK ŞART!
Metabolizmayı hızlandıran bir diğer temel faktör ise fiziksel aktiviteyi artırmaktır. Havalar da hazır güzelleşmişken herhangi bir sağlık sorununuz yoksa bol bol yürüyüş yapın. Sağlıklı beslenme ve egzersizin olduğu bir hayat, kilonuzu kontrol altında tutmanızı kolaylaştıracak ve diğer işleriniz için daha da enerjik olmanızı sağlayacaktır.
KARBONHİDRATTAN KORKMAYIN!
Kilo kaybı sürecindeyken yapılan en büyük hata karbonhidratı listeden tamamen kaldırmak oluyor. Aslında yapılan en büyük yanlışlardan bir tanesi de budur. Tabii ki börek, çörek, açma, poğaça, kek, pasta vb. gibi beyaz unlu ürünlerden bahsetmiyoruz. Onları komple hayatımızdan çıkarıyoruz, elveda beyaz un!
Ekmekten korkmayın, her öğünde mutlaka 1 dilim tam buğday, çavdar, ekşi mayalı vb. gibi esmer ekmek tüketin. Karbonhidrat birincil enerji kaynağıdır ve karbonhidratın en güzel kaynağı da ekmektir. Eğer sıfır karbonhidrat tüketirseniz yorgunluk, halsizlik, baş ağrısı, unutkanlık ve yeterince doyamamak gibi problemler beliriverir.
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