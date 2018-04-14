"Yaz geliyor, eyvah kilolarım!" diyenlere 5 öneri

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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

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Sağlık
14.04.2018 - 09:29, Son Güncelleme:

"Yaz geliyor, eyvah kilolarım!" diyenlere 5 öneri

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"Yaz geliyor, eyvah kilolarım!" diyenlere 5 öneri

Havalar ısındı, güneş yüzünü gösterdi. Mini etekler, elbiseler, dar tişörtler geldi çattı. Hemen kilo vermem lazım telaşı kapıyı çaldı bile. Henüz vakit varken bir yerden başlamak gerek, daha fazla yan gelip yatmak yok. O halde neler yapmamız gerekiyor? Diyetisyen Ceysi Kazado, sağlıklı kilo verme konusunda önemli noktaları sizler için anlattı.

öĞÜN ATLAMAK YOK, AZ AZ SIK SIK BESLENİN!

Her zaman söylerim ara öğünler de ana öğünler kadar çok önemlidir. Günde 3 ana 3 ara öğün yapmalısınız. Aç kalarak kilo verilir yönündeki duyumlara asla inanmayın. Önemli olan aç kalmadan sağlıklı bir şekilde kilo vermektir. Çünkü aç kaldığımızda kan şekeri bir anda düşüyor ve bir sonraki öğüne ‘Kurt gibi acıktım’ diyerek yiyecek tüketimi fazla abartıp direk karbonhidratlara saldırıyoruz. O yüzden aç kalmak yok, mutlaka ara öğünler yapılacak. Ara öğünlerde hafif ve sağlıklı atıştırmalıklar tüketilmelidir. Örneğin; meyve, kuru meyve, kuruyemiş, süt, yoğurt, grisini vb.

Yaz geliyor, eyvah kilolarım diyenlere 5 öneri

SU İÇMEYİ UNUTMAYIN!

Her gün 2-2.5 litre su içmeyi mutlaka alışkanlık haline getirin. Gerekiyorsa düzenli olarak yanınıza su şişesi taşıyın hem böylece içtiğin suyun miktarını daha kolay hesaplayabilirsiniz. Unutmayın ki, susuz ne form ne egzersiz ne de doğru beslenme olur. Su tüketimi azaldıkça vücutta depolanan yağ miktarı artmaya başlar, vücut ödem tutar ve kilo alımı gerçekleşir. O zaman ilk olarak ne mi yapıyoruz, bol bol su içiyoruz.

SEBZE VE MEYVE OLMAZSA OLMAZINIZ OLSUN!

‘Unutma ne yersen o’sun!’ Beslenme programınızda bolca sebze ve meyveye yer verin. Sebzeler ve meyvelere en zengin vitamin ve mineral kaynağıdır. Özellikle yeşil yapraklı sebzeler diğerlerine göre çok daha fazla vitamin ve mineral içerir. Aynı zamanda içerdikleri yüksek posa ve liften dolayı sindirim sisteminin en iyi dostudur.

Yaz geliyor, eyvah kilolarım diyenlere 5 öneri

EGZERSİZLE DESTEK ŞART!

Metabolizmayı hızlandıran bir diğer temel faktör ise fiziksel aktiviteyi artırmaktır. Havalar da hazır güzelleşmişken herhangi bir sağlık sorununuz yoksa bol bol yürüyüş yapın. Sağlıklı beslenme ve egzersizin olduğu bir hayat, kilonuzu kontrol altında tutmanızı kolaylaştıracak ve diğer işleriniz için daha da enerjik olmanızı sağlayacaktır.

KARBONHİDRATTAN KORKMAYIN!

Kilo kaybı sürecindeyken yapılan en büyük hata karbonhidratı listeden tamamen kaldırmak oluyor. Aslında yapılan en büyük yanlışlardan bir tanesi de budur. Tabii ki börek, çörek, açma, poğaça, kek, pasta vb. gibi beyaz unlu ürünlerden bahsetmiyoruz. Onları komple hayatımızdan çıkarıyoruz, elveda beyaz un!

Ekmekten korkmayın, her öğünde mutlaka 1 dilim tam buğday, çavdar, ekşi mayalı vb. gibi esmer ekmek tüketin. Karbonhidrat birincil enerji kaynağıdır ve karbonhidratın en güzel kaynağı da ekmektir. Eğer sıfır karbonhidrat tüketirseniz yorgunluk, halsizlik, baş ağrısı, unutkanlık ve yeterince doyamamak gibi problemler beliriverir.

Yaz geliyor, eyvah kilolarım diyenlere 5 öneri

arpanetmedya.com'a katkıları için teşekkürler.

 

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