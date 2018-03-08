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Yaptığınız diyet depresyona girmenize neden olabilir!

Diyet sağlıklı bir yaşam ve fit bir vücut için mükemmeldir. Fakat yanlış ruh haliyle, alışkanlıklarla ve beslenmeyle yapılan diyetler kişiyi depresyona sokabilir. Bu yüzden beslenme programına ve diyet psikolojisine iyi hazırlanmalıdır. Diyet yapıyorsanız biraz sonra söyleyeceklerimize mutlaka dikkat edin.

Kaynak: Doğan Burda
08.03.2018 - 17:22 | Son Güncelleme :

Düşük kalori depresyona sebebiyet verebiliyor

Diyete başlandıktan sonra birden kilo verileceği düşünülür. Basenden, kalçadan, göbekteki yağdan enerjinin karşılanacağı düşünülür. Fakat bir süre sonra tek mekanizmanın bu olmadığı anlaşılır. Bu durum diyet yapanları mutsuzluğa ve depresyona itebilir. Diğer bir yandan aç kalarak diyet yapmaktansa doğru bir beslenme programı ile tok hissederken kilo verilebilir.

Yaptığınız diyet depresyona girmenize neden olabilir

Sadece beslenmek yetmiyor

Birçok kişinin yaptığı diğer bir hata sadece diyet yaparak kilo verileceğidir. Fakat sadece diyet yaparak kilo verilmesi oldukça zordur. Diyet yaparken, hareket etmeyerek bu süreci geçirmeye çalışanlar, kilonun gitmediğini görmeye başlayınca mutsuzluk ve depresyonla karşı karşıya kalabilirler. Bu yüzden mutlaka diyete ek olarak, bir egzersiz programı uygulanmalıdır.

Yaptığınız diyet depresyona girmenize neden olabilir

Sürekli diyet hakkında konuşmayın

Evet, diyete başlayarak yepyeni bir hayatın kapısını araladınız. Fakat bir an önce diyet hakkında konuşmayı bırakmalısınız. Bunun sebebi ise sürekli olarak diyette olduğunuzu hatırlamanızdır. Artık diyet sağlıklı beslenme çatısı altında bir yaşam tarzıdır ve bundan bahsetmeyerek kendinizi borçlandırmamalısınız. Sürekli olarak diyetten bahsetmek, herkesin size “Diyetin nasıl gidiyor?” sorusunu sormasına neden olur ve başaramadığınızı düşündüğünüz zaman depresyona girebilirsiniz.

Yaptığınız diyet depresyona girmenize neden olabilir

Pes etmeyin

Diyet kendi başına sabır gerektiren bir süreçtir. İlk başta diyet gayet yolunda devam ederken, bir süre sonra kilo kaybı durabilir. Bu süreçlerde kişi kendini kötü hissedebilir. Fakat bu süreçte pes etmek kişiyi mutsuzluğa götürebilir. Bu süreç içerisinde pes etmeyerek diyete devam edilmelidir.

Yaptığınız diyet depresyona girmenize neden olabilir

Çok büyük hedefler koymayın

Yapılan en büyük hatalardan bir tanesi ulaşılmayacak, büyük hedefler koymaktır. Tek ve ulaşılamayan bir hedef koymak yerine, bölümler halinde birçok hedef koyun. Ulaşamayacağınız büyük hedefler koymak motivasyonunuzun bozulmasına ve mutsuz olmanıza neden olabilir.

Yaptığınız diyet depresyona girmenize neden olabilir

Kendinize güvenin

Deneyin, tekrar deneyin ve tekrar deneyin!  Bir kere olumsuz bir sonuç almanız her zaman böyle olacağı anlamına gelmez. Kendinize güvenin ve başaramadıysanız tekrardan deneyin. Attığınız hiçbir adım boşa gitmemektedir. Her defasında tam hedefinize ulaşamasanız da kilo verirsiniz.

Etiketler: diyet , Depresyon , depresyon nedenleri
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