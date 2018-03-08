Yaptığınız diyet depresyona girmenize neden olabilir!

Altına yatırım yapmanın 3 büyük avantajı!
Şu sıralar altına yatırım yapanların sayısında önemli bir artış gözlemlenmekte… Bunun en önemli nedeni tabii ki altının her zaman güvenilir bir yatırım aracı olması… Bankaların altın hesabı hizmeti...
Düşük kalori depresyona sebebiyet verebiliyor
Diyete başlandıktan sonra birden kilo verileceği düşünülür. Basenden, kalçadan, göbekteki yağdan enerjinin karşılanacağı düşünülür. Fakat bir süre sonra tek mekanizmanın bu olmadığı anlaşılır. Bu durum diyet yapanları mutsuzluğa ve depresyona itebilir. Diğer bir yandan aç kalarak diyet yapmaktansa doğru bir beslenme programı ile tok hissederken kilo verilebilir.
Sadece beslenmek yetmiyor
Birçok kişinin yaptığı diğer bir hata sadece diyet yaparak kilo verileceğidir. Fakat sadece diyet yaparak kilo verilmesi oldukça zordur. Diyet yaparken, hareket etmeyerek bu süreci geçirmeye çalışanlar, kilonun gitmediğini görmeye başlayınca mutsuzluk ve depresyonla karşı karşıya kalabilirler. Bu yüzden mutlaka diyete ek olarak, bir egzersiz programı uygulanmalıdır.
Sürekli diyet hakkında konuşmayın
Evet, diyete başlayarak yepyeni bir hayatın kapısını araladınız. Fakat bir an önce diyet hakkında konuşmayı bırakmalısınız. Bunun sebebi ise sürekli olarak diyette olduğunuzu hatırlamanızdır. Artık diyet sağlıklı beslenme çatısı altında bir yaşam tarzıdır ve bundan bahsetmeyerek kendinizi borçlandırmamalısınız. Sürekli olarak diyetten bahsetmek, herkesin size “Diyetin nasıl gidiyor?” sorusunu sormasına neden olur ve başaramadığınızı düşündüğünüz zaman depresyona girebilirsiniz.
Pes etmeyin
Diyet kendi başına sabır gerektiren bir süreçtir. İlk başta diyet gayet yolunda devam ederken, bir süre sonra kilo kaybı durabilir. Bu süreçlerde kişi kendini kötü hissedebilir. Fakat bu süreçte pes etmek kişiyi mutsuzluğa götürebilir. Bu süreç içerisinde pes etmeyerek diyete devam edilmelidir.
Çok büyük hedefler koymayın
Yapılan en büyük hatalardan bir tanesi ulaşılmayacak, büyük hedefler koymaktır. Tek ve ulaşılamayan bir hedef koymak yerine, bölümler halinde birçok hedef koyun. Ulaşamayacağınız büyük hedefler koymak motivasyonunuzun bozulmasına ve mutsuz olmanıza neden olabilir.
Kendinize güvenin
Deneyin, tekrar deneyin ve tekrar deneyin! Bir kere olumsuz bir sonuç almanız her zaman böyle olacağı anlamına gelmez. Kendinize güvenin ve başaramadıysanız tekrardan deneyin. Attığınız hiçbir adım boşa gitmemektedir. Her defasında tam hedefinize ulaşamasanız da kilo verirsiniz.
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