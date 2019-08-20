Yaban mersininin faydaları neler? Yaban mersini nelere iyi gelir?
Yaban mersini yemeyi hayat tarzı haline getiren insanlar, dokuları yenilendiği için taze ve güzel görünümlü bir cilde sahip olabiliyorlar. Özellikle kadınlar bu meyveye ilgi gösteriyor. Peki, yaban mersininin faydaları neler? Yaban mersini nelere iyi gelir?
Halk arasında yaban mersini olarak adlandırılan maviyemişin antioksidan zengini bir meyve olması nedeniyle Amerika'da 'mavi altın' adıyla anıldığına işaret eden uzmanlar, yaban mersininin faydalarının saymakla bitmediğini söylüyor. İşte, yaban mersininin faydaları hakkında detaylar...
Karadeniz Bölgesi'nde "maviyemiş", "likapa", "ligarpa'" adlarıyla bilinen yaban mersininin, kültürü yapılan meyveler içinde antioksidan içeriği en yüksek olan meyve olduğu biliniyor. Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Ziraat Fakültesi Bahçe Bitkileri Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Hüseyin Çelik, bu meyvenin yararları hakkında şunları söylüyor;
"Maviyemiş tüketimini hayat tarzı haline getiren insanlarda dokular yenilendiği için taze ve güzel görünümlü bir cilde sahip olabiliyor. Stresi azaltan maviyemiş, yaşlanmayı önlemekte, ciltteki lekeleri yok etmekte, kalp ve damar rahatsızlıklarını ortadan kaldırabilmektedir. Ayrıca kan değerlerini olumlu yönde etkilerken tip-2 diyabet hastalarına iyi gelmektedir. Artrit, alzaymır, kanser riskini azaltmakta, kolesterol ile savaşmakta, görme bozukluklarını önleyebilmekte ve kronik iltihapları iyileştirebilmektedir. Dünyada 'küçük dinamo' olarak da bilinen maviyemiş mükemmel bir enerji deposudur. Ayrıca yüksek antioksidan içeriği ile doğurganlığı da artırmaktadır. Bütün bu özellikleri nedeniyle kadınlar bu meyveye ilgi gösteriyor."
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