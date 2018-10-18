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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Sağlık
18.10.2018 - 14:48, Son Güncelleme:

WBC nedir? WBC yüksekliği ve düşüklüğü neyin belirtisidir?

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WBC nedir? WBC yüksekliği ve düşüklüğü neyin belirtisidir?

WBC düşüklüğü ya da yüksekliği, tam kan sayımı raporunda yer alan değerlerin ne anlama geldiğini merak eden vatandaşlar tarafından internet üzerinden sorgulanıyor. Ak ve alyuvar hücreleri ve alt birimlerinde yer alan birimlerin miktarlarının, boyutlarının ve yoğunluklarının ortaya çıktığı WBC (White Blood Cell), bir diğer anlamıyla beyaz kan hücresi ifadesini taşımaktadır. Peki, WBC düşüklüğü ve yüksekliği neyin belirtisidir? İşte, o konu hakkında bazı bilgiler

WBC, Türkçe anlamıyla beyaz kan hücresi anlamı taşımaktadır. Düşüklüğü ve yüksekliği şu anlamları taşımaktadır;

WBC hücrelerinin yeni doğan bebekler, çocuklar ve yetişkinler için normal seviyeleri;

Mikrolitre de 4500 – 11000 hücre arasındadır.

Yenidoğan bebeklerde bu seviye 9000 – 30000 aralığına çıkabilir.

Bebekler ortalama bir aylık olduklarında, WBC seviyeleri yetişkinlerin aralığına çekilir. WBC hücrelerinin düşük olmasına Lökopeni denir. Böyle bir durumda WBC sayısı bir mikrolitre de 4000 hücre sayısının altına düşebilir.

Akyuvar hücre sayısının anormal artışı ise WBC yüksekliğine neden olur. Böyle bir durumda 1 mikrolitre de 15000 hücrenin üstüne çıkar. Hiperlökositoz adı verilen ve çeşitli kan hastalıklarında görülebilen lökosit yüksekliği durumunda kandaki WBC sayısı mikrolitre de 100.000’dir. ( µl/ml birimidir.)

WBC YÜKSEKLİĞİ NE ANLAMA GELMEKTEDİR?

WBC yüksekliği, metabolizmanın hastalık tehdidi altında olduğunun ve savunma adına antikor ürettiğinin belirtisidir. Neden olan hastalıklar şunlar olabilir;

Enfeksiyonlu hastalıklar ve iltihap oluşumu
Bağışıklık sistemi bozukluğu ve otoimmun hastalıklar ( Graves ve Krohn sendromu )
Sigara tüketimi neticesinde gelişen bronş hastalıkları (KOAH – Kronik Obstriktif Akciğer Hastalığı) İltihaplanma ve WBC yüksekliğine neden olur.
Mental yada fiziksel stres
Gebeliğin son aylarında WBC yüksekliği görülebilir
Alerjik Hastalıklar (Histaminik)
Romatoid Artrit Hastalığı ( Eklem İltihabı )
Kortikostereoid ilaçların kullanımı (Kortizon)
Anemi hastalığı (Kansızlık)
Doku hasarı (Yanma, yaralanma)
Kemik iliği hastalıkları
Ve tümörleri WBC yüksekliğine neden olur.
WBC yüksekliğinin giderilmesi adına, yüksekliğe neden olan rahatszılığın tespit ve tedavisi gerekmektedir.

WBC DÜŞÜKLÜĞÜ NE ANLAMA GELMEKTEDİR?

Lökosit hücrelerinin düşük miktarda olması (lökopeni), bazı durumlarda görülür. Çeşitli hastalıklar ve metabolizma bozuklukları WBC düşüklüğüne neden olabilir.

Dalak ve karaciğerde ortaya çıkan hastalıklar

Radyoterapi (Radyasyon tedavisi) yada radyasyona maruz kalmak

Sistemik Lupus Eritematosus Hastalığı ( Kolajen Vasküler Damar Hastalığı )

Kemil iliği yetersizlikleri

Bağışıklık sistemi hastalıkları

Virüs kaynaklı enfeksiyonlar

HIV virüsünün neden olduğu AIDS hastalığı

Yetersiz beslenme

Vitamin, bakır ve çinko mineral eksikliği

Bağışıklık sistemini baskılayan ve devre dışı bırakan immunosupresif ilaçların kullanımı, bazı antibiyotik ilaçları, diüretik (idrar söktürücü) ilaçlar, anti tiroid (tiroid baskılayıcı) ilaçlar ve bazı ilaçların yan etkileri WBC düşüklüğüne neden olabilir.

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