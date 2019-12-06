Wasabi - Vasabi (Japon turpu) nedir? Wasabi sos nasıl tüketilir? Wasabinin faydaları neler?

Pek çok kişi wasabinin suşi yemeğinin yanında servis edilen bir sos olduğunu düşünür ancak wasabi bir bitkidir. Wasabi veya Japon yaban turpu, Japonya'daki dağ nehir vadilerinde akarsular boyunca doğal olarak yetişir . Keskin lezzeti ve parlak yeşil rengiyle tanınan wasabi, Japon mutfağında suşi ve erişte için temel bir çeşnidir.

Wasabi nasıl tüketilir?

Genellikle Japon kültürünün bir parçası olan suşiyle tüketilen wasabi, balık kokusunu yumuşatmaya ve lezzetini daha fazla ortaya çıkarmaya yardımcı oluyor. Ayrıca gıda zehirlenmesine neden olabilecek mikrop ve bakterilerin baskılanmasında etkilidir. Wasabinin genel olarak, kullanımdan önce çok ince bir şekilde rendelenmesi gerekir.

Wasabinin faydaları



Wasabi kemik sağlığında etkili rol oynayabilir. Wasabi'de p-hidroksisinamik asit (HCA) adı verilen bir bileşiğin, kemik oluşumunu arttırdığı ve kemik parçalanmasını azalttığı öne sürülmüştür.

Farelerde yapılan çalışmalar, beyindeki iltihaplanmayı azaltan antioksidan sistemlerin aktivasyonunu arttırdığını göstermiştir.

Bu bulgular, wasabinin parkinson hastalığı gibi iltihap kaynaklı nörodejeneratif bozuklukları önlemeye veya yavaşlatmaya yardımcı olabileceğini düşündürmektedir.

Bazı otlar ve tuz gibi baharatlar gıda zehirlenmesine neden olan patojenlerin büyümesini azaltabilir. Wasabinin de böyle bir faydası olduğu iddialar arasında. Bulgular wasabi ekstresinin gıda kaynaklı hastalık riskini önlemeye veya azaltmaya yardımcı olabileceğini, ancak bunu doğrulamak için daha fazla araştırmaya ihtiyaç olduğunu göstermektedir.

Wasabi bitkisinin kanserden koruduğu, astım ve alerji gibi çeşitli hastalık ve rahatsızlıklara iyi geldiği bilinmektedir.