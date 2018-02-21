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Vücudunuzun enerji seviyesi hakkında bilmeniz gereken 5 şey

Gün içinde enerji seviyemizin yüksek olması tüm hayatımıza yansır. Bu nedenle kahve içmek ve meyve suyu gibi ani enerji yükselticilere başvururuz. Ancak vücudun yeteri kadar enerjik olup olmamasının çok daha derin sebepleri vardır. Enerjinizi korumanın yollarını bilirseniz gününüzü çok daha rahat geçirirsiniz.

Kaynak: Doğan Burda
21.02.2018 - 17:53 | Son Güncelleme :

Alerjiler enerjinizi tüketir

Bazen insanlar nedenini anlamadıkları bir şekilde kendilerini enerjisiz hissederler. Bunun nedeni yeteri kadar iyi nefes alamamak olabilir. Yeteri kadar iyi nefes alamamanızın nedeni ise farkında olmadığınız ya da olduğunuz bir alerjiniz olabilir. Yapılan araştırmalar alerjik astım gibi rahatsızlıklara sahip insanların yetersiz oksijen düzeyi nedeniyle kendilerini enerjisiz hissettiklerini göstermektedir. Bu nedenle mevsim alerjisi gibi basit bir alerji durumunda bile gerekli ilaçlarınızı içmeli ve vücudunuza gereken oksijeni almalısınız.

Vücudunuzun enerji seviyesi hakkında bilmeniz gereken 5 şey

Uyku apnesi enerjisiz bırakır

Uyku apnesi çok sık karşılaşılan bir hastalıktır. Bu hastalar geceleri düzgün nefes alamadıkları için sık sık uyanırlar ve bu nedenle de sağlıklı bir uyku uyuyamazlar. Bölünen uyku ertesi gün enerjisiz bir vücut demektir. Çünkü vücut tüm onarımını uyku sırasında yapar. Eğer uyku apnesinden mustaripseniz kilo vermeli ve yatağa girmeden önce alkol almamaya özen göstermelisiniz. Yattığınız odadaki havayı temizleyen aletlerden de yararlanabilirsiniz.

Vücudunuzun enerji seviyesi hakkında bilmeniz gereken 5 şey

Egzersiz yapmak enerji seviyenizi arttırır

Egzersiz yaparken daha çok yorulacağınızı ve bunun da enerjinizi tüketeceğini mi düşünüyorsunuz? Bu tamamen yanlış bir düşüncedir. Çünkü egzersiz yapmak adrenalin salgılamanızı sağlar ve kaslarınız şişer. Bu hormon da size ekstra enerji verir. Yapılan bir araştırmada denekler iki ayrı gruba ayrılır ve bir grup haftada 3 gün 20’şer dakika egzersiz yapar. Diğer grup ise egzersiz yapmayan gruptur. 8 haftanın sonunda egzersiz yapan grubun enerji seviyesi diğer gruba göre yüzde 20 artmıştır.

Vücudunuzun enerji seviyesi hakkında bilmeniz gereken 5 şey

D vitamini eksikliği enerjinizi düşürür

Araştırmalar D vitamininin kendini enerjik hissetmekte çok önemli bir rol oynadığını bulmuştur. D vitamini insülin dengesi ve metabolizmanın düzgün çalışabilmesi için hayatidir. Ayrıca kendini daha iyi hissetmekle üzerinde de önemli etkisi vardır. Özellikle kış aylarında D vitamini depolarını kontrol ettirmeli ve eksiğiniz varsa; balık, yumurta, süt gibi yiyecekler tüketerek depolarınızı doldurmalısınız.

Vücudunuzun enerji seviyesi hakkında bilmeniz gereken 5 şey

Sosyal medya da enerjinizi düşürebilir

Uzmanlar bu konuda ciddi olarak uyarılar yapıyor: Sosyal medya depresyona neden olabilir. Çünkü sosyal medyadaki fotoğraflara bakarak herkesin hayatının çok güzel olup sizin hayatınızın çok kötü gittiği kanısına kolayca varabilirsiniz. Bu da sizin enerjinizi düşürüp, depresyona itebilir. Bunun yerine sosyal medyayı sadece gerçek arkadaşlarınızla bir iletişim mecrası olarak kullanabilirsiniz.

Etiketler: Enerji , enerjiyi düşüren faktörler , enerjim neden düşük
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