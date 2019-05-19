Videotorakoskopi nedir?
Gündemdeki haberler ardından videotorakoskopinin ne anlama geldiği merak konusu oldu. Bir sağlık terimi olan videotorakoskopi, çok az cerrahın uygulayabildiği bir yöntem. Peki, videotorakoskopi nedir?
Cerrahide kapalı (videotorakoskopik -robotik) yöntemler kullanılıyor. Bunlar göğüs cerrahlarının en sık yaptığı ameliyatlardandır. Çok az cerrahın uygulayabildiği vats, (videotorakoskopi), bir video kamera yardımı ile göğüs içinin görüntülenmesi anlamına geliyor.
Video Yardımlı Göğüs Cerrahisi göğüs cerrahisi işlemlerinde, plevral biyopsi, akciğer rezeksiyonları gibi değişik endikasyonlar ile yaygın olarak kullanılmaktadır.
Videotorakoskopi operasyonu, genelde akciğerde tespit edilen şüpheli kitleden biyopsi örneği almak veya kitlenin tamamını almak için yapılıyor.
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