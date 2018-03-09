Vertigo nedir? Vertigonun belirtileri neler?

Vücudun denge sisteminde yaşanan bir sorun nedeniyle ortaya çıkan baş dönmesine verilen isim olan vertigo hastalığı genellikle baş dönmesi, halsizlik, şiddetli baş ağrısı, midede bulantı gibi belirtilerle kendini gösteriyor. Çoğunlukla iç kulak probleminden kaynaklanan bu hastalığı geçiren kişiler, denge kurmakta zorluk çeker. Peki vertigo neden olur? Vertigo nasıl teşhis ve tedavi edilir? İşte en çok merak edilen hastalıklardan olan vertigo hakkında tüm merak edilenler...

VERTİGO NEDİR?

Vertigo, genellikle iç kulak probleminden kaynaklanan bir hastalıktır ve kelime olarak latince "dönmek" anlamına gelir. Bu hastalar sıklıkla kendilerinin veya çevrenin döndüğünü söylerler. Baş dönmesi bir diğer adıyla Vertigo, kişinin yaşam kalitesini alt üst een ve hayatı çekilmez hale getiren bir hastalıktır. Vertigo'yu hastalar, etrafın kendi çevresinde veya kendisinin etraftakilerin çevresinde dönmesi olarak tarif ederler.

VERTİGO NEDEN OLUR?

Üst solunum yolu enfeksiyonları

Pozisyona bağlı baş dönmesi

Vestibüler nörinit (denge ile ilgili sinyalleri beyne ulaştıran sinirin iltihaplanması)

Kronik orta kulak iltihapları

İç kulaktaki tümör yapılı hastalıklar

Meniere hastalığı (iç kulaktaki sıvıların artması)

Menenjit gibi ateşli hastalıkların iç kulağı etkilemesi

VERTİGO BELİRTİLEİR NELER?

Kulak hastalıklarına bağlı baş dönmesi beraberinde kulakta basınç hissi

Kulak çınlaması

İşitme azlığı

Bulantı - kusma

Kulak akıntısı

Gözlerde anormal hareketler gözlemlenebilir.

NASIL TEŞHİS EDİLİR?

Hastalığın kesin olarak teşhisi için KBB ve nöroloji uzmanları tarafından değerlendirilme yapılmalı ancak bazı durumlarda dahiliye, kardiyoloji, beyin cerrahisi, göz hastalıkları ve bazen de fizik tedavi bölümlerini de kapsayan bir muayeneye gerek duyulabilir. Ani başlangıçlı baş dönmesi şikayeti ile başvuran bir hastada ilk olarak yapılması gereken bu durumun santral (beyin kaynaklı) mı, yoksa periferik (beyin dışı) mi olduğunu belirlemektir. Vertigonun sebebi bulunduktan sonra, tedavisi ilgili hekimin muayene sırasında hastaya yaptıracağı basit bazı baş hareketlerinden, çeşitli medikal tedavilere ve gerektiğinde cerrahi tedaviye kadar uzanan geniş bir yelpazeyi kapsıyor.

VERTİGO NASIL TEDAVİ EDİLİR?

Baş dönmesi eğer pozisyonel baş dönmesi (BPPV) ise bunun tedavisi doktorunuzun size muayene sırasında uygulayacağı bazı manevralarla olmaktadır. Bu manevralar iç kulaktaki bazı partiküllerin yerine oturmasını sağlamaktadır. Diğer sebeplerde ilaç tedavisi kullanmak gerekebilir. Bazı şiddetli başdönmesi olgularında hastaneye yatış gerekebilir. İlaç tedavisine cevap vermeyen Meniere hastalığı’nda da nadiren ameliyat yapılır.