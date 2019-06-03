Vazovagal senkop nedir?
Altta yatan nedene göre ayrılan birçok senkop türü vardır, bunlardan biri de vazovagal senkoptur. Vazovagal senkop hastalığını anksiyete, korku, ağrı, sıcak ve nemli ortam, uzun süre ayakta kalma gibi faktörler tetikliyor. Peki vazovagal senkop nedir?
Senkop olarak da adlandırılan bayılma, beyne kan akışının azalmasından kaynaklanan ani ve kısa bilinç ve duruş kaybıdır. Çocuk ve gençlerde daha yaygın olan bayılma, vazovagal atak veya nöral aracılı senkop olarak da adlandırılır. Birçok farklı durumda bayılmaya neden olan düzensiz kalp atışı, nöbetler, düşük kan şekeri gibi rahatsızlıklar aileden de geçmiş olabiliyor.
Bayılamanın nedeni nedir?
Bayılma ya da geçici bilinç kaybı durumu her zaman her yerde karşılaşılabilecek, her yaşta herkesin başına gelebilecek bir sorundur. Beyin kan akımı önemli ölçüde ve geçici olarak azaldığı için geçici olarak şuur ve duruş (postür) kaybı olur bu durum bayılmayı da beraberinde getirir. Bayılma anında şuur kaybı olduğu için olup biteni hatırlayamaz, duruş kaybı olduğundan düşeriz. Senkop bir belirtidir mutlaka altta yatan bir neden vardır.Özellikle kalp ritminin birden bire değişmesi, hızlanması, yavaşlaması ya da teklemesi bayılma nöbeti ile sonuçlanıyor. Senkop, kalbe bağlı veya kalp dışı nedenlerden oluşur.ayılmalar bazen çok ciddi, çok önemli sağlık problemlerine de işaret edebiliyor.
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