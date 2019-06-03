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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Sağlık
03.06.2019 - 14:23, Son Güncelleme:

Vazovagal senkop nedir?

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Vazovagal senkop nedir?

Altta yatan nedene göre ayrılan birçok senkop türü vardır, bunlardan biri de vazovagal senkoptur. Vazovagal senkop hastalığını anksiyete, korku, ağrı, sıcak ve nemli ortam, uzun süre ayakta kalma gibi faktörler tetikliyor. Peki vazovagal senkop nedir?

Senkop olarak da adlandırılan bayılma, beyne kan akışının azalmasından kaynaklanan ani ve kısa bilinç ve duruş kaybıdır. Çocuk ve gençlerde daha yaygın olan bayılma, vazovagal atak veya nöral aracılı senkop olarak da adlandırılır. Birçok farklı durumda bayılmaya neden olan düzensiz kalp atışı, nöbetler, düşük kan şekeri gibi rahatsızlıklar aileden de geçmiş olabiliyor.

Bayılamanın nedeni nedir?

Bayılma ya da geçici bilinç kaybı durumu her zaman her yerde karşılaşılabilecek, her yaşta herkesin başına gelebilecek bir sorundur. Beyin kan akımı önemli ölçüde ve geçici olarak azaldığı için geçici olarak şuur ve duruş (postür) kaybı olur bu durum bayılmayı da beraberinde getirir. Bayılma anında şuur kaybı olduğu için olup biteni hatırlayamaz, duruş kaybı olduğundan düşeriz. Senkop bir belirtidir mutlaka altta yatan bir neden vardır.Özellikle kalp ritminin birden bire değişmesi, hızlanması, yavaşlaması ya da teklemesi bayılma nöbeti ile sonuçlanıyor. Senkop, kalbe bağlı veya kalp dışı nedenlerden oluşur.ayılmalar bazen çok ciddi, çok önemli sağlık problemlerine de işaret edebiliyor. 

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