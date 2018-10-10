Vazektomi nedir? Vazektomi nasıl yapılır?
Hamilelikten korunmak isteyen çiftlerin başvurabildikleri yöntemlerden bir tanesi vazektomi. Bu yöntem hakkında bilgi sahibi olmayan vatandaşlar ise vazektomi hakkında bilgi almak adına internette araştırma yapıyor. Peki, vazektomi nedir? Vazektomi nasıl yapılır?
Erkek doğum kontrol yöntemlerinden biri olan vazektomi, son günlerde merak konusu oldu. Bu işlemin nasıl yapıldığı ve diğer detayları merak eden vatandaşlar konuya ilişkin tatmin edici bilgi almak için internette araştırma yapıyor. İşte, "ailehekimligi.gov.tr" adresinde yer alan bilgiler ışığında vazektomi hakkında tüm detaylar...
VAZEKTOMİ NEDİR?
Erkeğin tohum kanallarının ameliyatla bağlanmasıdır. Uygulandıktan sonra erkek artık gebe bırakamaz. Tohum kanallarının bağlanması, erkeğin görünümünde, cinsel arzu ve yeterliliğinde, cinsel doyumunda, erkeklik organının (penisinin) sertleşmesinde ve boşalmasında hiçbir değişiklik yapmaz, bütün bu olaylar eskisi gibi devam eder.
Erkeklerde hayalarda oluşan tohum hücreleri, tohum kanalları bağlanıp kesildiği için, cinsel ilişki sırasında boşalan sıvıya(meniye) geçmez ve kadının yumurtasını dölleyemez. Erkek tohum hücreleri vücut tarafından emilir.
NASIL UYGULANIR?
Geri dönüşü olmayan bir aile planlaması yöntemi olduğundan ileride pişmanlık duyulmaması için işlemden önce MUTLAKA DANIŞMANLIK hizmeti alınmalı, bilinçli olarak karar verilmeli ve rıza formu her iki eş tarafından imzalanmalıdır. Vazektomi çok küçük bir ameliyattır. Hayâları örten deri uyuşturularak, ön yüzünde küçük bir delik açılır. Buradan tohum kanalları bulunarak bağlanır ve kesilir. İşlem 10-15 dakika sürer. Deride hiç iz kalmaz.
Bu uygulama için hastanede yatmaya gerek yoktur, kişi hemen evine veya işine dönebilir. İşlem yapıldıktan sonraki yaklaşık 3 ay ek bir yöntemle korunmalıdır. Çünkü tohum kanallarında kalan erkek tohum hücreleri gebeliğe neden olabilir.
Sonra mümkünse vazoktemi uygulanan klinikte erkek tohum hücresi sayımı yaptırmak gerekir. Sayımda erkek tohum hücresi görülmüyorsa artık başka bir ek yöntemle korunmaya gerek yoktur.
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