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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Sağlık
Kaynak: Doğan Burda
28.03.2018 - 13:31, Son Güncelleme:

Uzun boylu olmanın sağlığa 4 sürpriz etkisi

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Uzun boylu olmanın sağlığa 4 sürpriz etkisi

Uzunluk özellikle bizim gibi boy ortalaması düşük ülkelerde oldukça kabul gören bir özelliktir. Bir güzellik ölçütü olarak da her zaman kullanılır. Ancak uzun olmanın sağlık üzerinde hiç beklenmedik etkileri bulunuyor.

Kansere yakalanma riski yüksektir

2016 yılında Lancet Diyabet ve Endokrinoloji’de yayınlanan bir araştırmaya göre, kanserden ölme riski her 2,5 santimetre için yüzde 4 oranında artmaktadır. Uzun boylu insanlar büyüme aşamalarının bir bölümünde özellikle çok yüksek hayvan proteinleriyle beslenmiş olabilirler. Bu durum hücreleri mutasyona karşı savunmasız bırakan büyüme sürecini aktive edebilir. Ayrıca birçok uzman uzunluğun organ boyutunun da bir göstergesi olduğunu ve organın ne kadar büyükse o kadar çok hücre kötü huylu dönüşüm riski taşıdığını da söylüyor.

Uzun boylu olmanın sağlığa 4 sürpriz etkisi

Kalp krizi riski daha yüksektir

Cardiovascular Genetics dergisinin eylül sayısında yayımlanan bir araştırmada uzmanlar, uzunluk ve venöztromboembolizm arasındaki bağlantıyı araştırdılar. 2 milyondan fazla İsveçliden oluşan bir grupta yapılan araştırma gösterdi ki boyu 1.60’tan aşağıda olan kişiler, boyu 1.80’den uzun olan kişilerden yüzde 65 daha az venöztromboemboli oluşma riski taşıyordu. Aynı şekilde hamilelikte de bu risk yüksek olduğundan bu yönde de yapılan araştırma benzer sonuçlar verdi. 1.60’tan kısa kadınlar 1.80’den uzun kadınlardan yüzde 69 daha düşük riske sahiptiler.

Uzun boylu olmanın sağlığa 4 sürpriz etkisi

Kalp hastalığı ve diyabet riski düşüktür

Diğer yandan uzun boylu insanlarda kalp hastalığı ve diyabet oranları daha düşük olabilir. Yeni bir çalışmada, her 6 santimetrelik uzunluk için kalp hastalığından ölme riskinin yüzde 6 oranında azaldığı görülüyor. Uzmanlar, uzun insanların daha büyük akciğerlere sahip olma eğiliminde olmasının buna neden olabileceğini söylüyor. Ayrıca uzunluk, vücudun kan şekeri ve kolesterol düzeylerini kontrol etmesine yardımcı olan bir hormon üretimini tetikleyebiliyor.

Uzun boylu olmanın sağlığa 4 sürpriz etkisi

Kalp ritmi bozukluğu riski yüksektir

Geçen yıl nisan ayında bir kardiyoloji konferansında sunulan ön araştırma, daha uzun kadınlarda, tehlikeli bir kalp ritim bozukluğu olan atriyalfibrilasyonu gelişme olasılığının diğer kadınlara göre neredeyse üç kat fazla olduğunu gösterdi. 16 yıl süren çalışmaya göre uzun bir kadının kalbindeki daha büyük hücreler elektrik yollarını kesebilir ve bu da akciğerlere karşı ek baskı oluşturduğundan kalbe doğru ilerleyebilir.

Ancak bununla birlikte uzun olmanın hastalığa ve ölüm riskine olan potansiyel etkilerinin; diyet, egzersiz, sigara ve içki tüketimi gibi kontrol edebileceğiniz risk faktörlerinden kesinlikle daha düşük olduğu uzmanlar tarafından vurgulanmaktadır.

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