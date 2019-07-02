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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Sağlık
02.07.2019 - 19:59, Son Güncelleme:

Uyku apnesi nedir, belirtileri nelerdir?

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Uyku apnesi nedir, belirtileri nelerdir?

Tedavi edilmediği takdirde kalp krizinden inmeye, diyabetten obeziteye birçok hastalığa yol açabilen uyku apnesi, birçok kişinin yaşadığı sağlık sorunlarından birini oluşturuyor. Uyku düzeninin bozulmasına sebep olarak günlük yaşam kalitesini düşüren bu hastalık, genellikle horlama, sık idrara kalkma, terleme ile kendisini gösteriyor. Peki, uyku apnesi nedir, belirtileri nelerdir? İşte, uyku apnesi ile ilgili bazı bilgiler.

İnsan sağlığı için uyku kişilerin yaşamında önemli bir yer tutuyor. Halk arasında "uykuda solunumun durması” olarak da ifade edilen uyku apnesi, horlamanın neden olduğu en önemli hastalıklardan biri oluyor. Fazla kilolu olmak, büyük bademciklere ve geniz etine sahip bulunmak uyku apnesi nedenleri arasında gösteriliyor. İşte, uyku apnesiyle ilgili merak edilenler.

Uyku apnesi, horlama ve uykuda solunum durması olarak tanımlanmaktadır. Tedavi edilmediğinde felç veya ölümlere neden olabilen uyku apnesine alitesiz uyku gündüz sürekli uyur halde dolaşma, konsantrasyon eksikliği gibi şikayetlere yol açarken; yüksek tansiyon, kalpte ritim bozuklukları neden olabiliyor. Uyku esnasında nefesin durması ve yüzeysel hale gelmesi anlamına gelen uyku apnesi gece boyunca defalarca tekrarlayabilir.

UYKU APNESİ NASIL ANLAŞILIR?

Uyku apnesinin belirtilerinden en önemlisi uykuda solunumun durmasıdır. Diğer uyku apnesi belirtileri ise şöyle sıralanabilir:

• Uykuda sırasında huzursuzluk

• Horlama

• Sık sık idrara kalkma

• Terleme

• Ağız kuruluğu

• Reflü

• Tanıklı olarak solunum durmaları

Ayrıca baş ağrısı, unutkanlık, konsantrasyon bozukluğu, depresyon, sabah dinç uyanamama ve aşırı derecede uykulu olmak ve yorgunluk hali ise uyku apnesinin gündüz gözlenebilen belirtileri arasındadır.

UYKU APNESİ NASIL TEDAVİ EDİLİR? 

Uyku apnesi tedavisi bu hastalıkla mücadele eden kişilere göre değişir. Ortalama minimum 6 ay tedavi süresi vardır. Bu süre boyunca her gece cihaz kullanılmalıdır. Daha sonrasında tedavide belirli bir iyileşme meydana geldiğinde ise hasta cihazı gün aşırı veya haftada 1-2 gün kullanmaya başlıyor. Tedavi olumlu ilerlediğinde ise hasta artık cihaz olmadan uyumaya başlıyor.

Kilo problemi yaşayan kişiler tedavinin başarıya ulaşması için mutlaka bir diyetisyen veya endokrin uzmanına başvurmalıdır. Bu tedaviler sonucunda hasta hem kilo vermiş ve değerleri normale dönmüş olabiliyor hem de uyku apnesi hastalığı tedavisinde başarıya ulaşmış olabiliyor.

 

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