Ünlü Profesörden Corona virüsü uyarısı! Corona virüsü belirtileri nelerdir?

Çok hızlı yayılan ve dünya nüfusu için tehlike arz eden Corona virüsü hakkında merak edilenleri açıklayan Göğüs Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Ferah Ece, dikkat edilmesi gerekenlere vurgu yaptı. Kanal D ekranlarında Balçiçek İlter ile Dr. Cankurtaran'ın programına konuk olan Prof.Dr. Ece, Corona virüsünden korunmak için dikkat edilmesi gerekenleri paylaştı. Peki, Corona virüsü nedir ve ne anlama gelir? İşte, o konu hakkında bazı bilgiler

HAVALİMANINDA CORONA VİRÜSÜNÜ TESPİT EDEBİLMEK İÇİN TERMAL KAMERALAR YER ALIYOR. HASTALIK KULUÇKA SÜRECİNDEYSE NASIL TESPİT EDİLİYOR?

Asıl amaç aktif olan hastalığı tespit etmektir. Virüsün aktif olduğu Hastanın bulunması halinde içeri almamak daha kolay olmaktadır. Virüsün İnkübasyon dönemini dahi bilmiyoruz. 14 gün deniyor ama gerçekten 14 gün müdür bilmiyoruz. Zaten Dünya Sağlık Örgütü bunu N-COV olarak tanımladı. Yani Novel Corona Virüsünün baş harflerinden oluşan bir isim. Dolayısıyla daha önce insanlarda daha önce tanımlanmamış ve ilk defa karşımıza çıkan bir virüs.

CORONA VİRÜSÜ NEDİR VE NASIL ETKİLERE SAHİP?

Corona Virüsü ölüme kadar sürükleyen sonuçlara sahip. Zatürre yapabiliyor. Ateş, öksürük, boğaz ağrısı ve halsizlik şikayetleri ile başlıyor. İlerledikten sonra zatürre ve yaygın zatürreler meydana getiriyor. İnfluenzayı çok andırıyor. Özellikle H1N1 de denilen domuz gribine de benziyor.

H1N1 VE CORONA VİRÜSÜ ARASINDAN HANGİSİ DAHA TEHLİKELİ?

H1N1'e karşı bir ilacımız var ancak tanımlanamadığı için henüz Corona Virüsüne karşı bir ilacımız henüz bulunmuyor. Tamamen destek tedavi yapmak zorundayız. Etkilenen organlara yönelik tedaviler yapmak zorundayız. Tarama testlerinde virüs doğrudan tespit edilemiyor ancak PCR yaparak tespit edilebiliyor. Genler bakılarak virüsün genine bakılıyor ancak bunun için süre gerekli.

İNFLUENZA'DA AŞI BULUNMASINA RAĞMEN OLMUYORUZ. BELİRLİ BİR YAŞ ÜZERİNDE BU AŞILARI OLMAMAK RİSK MİDİR?

Özellikle altta yatan hastalık varsa sonucu gerçekten yoğun bakıma kadar uzanabiliyor. Hem zatürre aşısı hem de grip aşısı olunması gerekiyor.

CORONA VİRÜSÜ İÇİN NASIL ÖNLEM ALINMASI GEREKİYOR?

Corona virüsü için de önlemler, İnfluenza için alınanlar benzerdir. Özellikle öksürme ve hapşırma durumunda elimiz yerine kolumuz ve dirsek içimizi kullanmak, sık sık ellerimizi yıkamak, çok kapalı ortamlara girmemeye çalışmak, şüpheli bir vaka halinde maske takmak virüsün damlacık yoluyla bulaşmasını önleyicidir.

CORONA VİRÜSÜ DENİZ ÜRÜNÜNDEN Mİ GEÇTİ?

Wuhan şehrinden kaynaklanan bir virüs. İlk olarak orada tespit edilmiş. Şu an insandan insana bulaşıyor ancak ilk vakanın hayvandan bulaştığı, deniz ürününden bulaştığı söyleniyor. Yarasa çorbası olduğu iddia edilse de Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) deniz ürünü olduğunu ifade etmiştir.