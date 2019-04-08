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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Sağlık
08.04.2019 - 14:38, Son Güncelleme:

Uçuk nedir? Uçuk neden olur ve nasıl geçer?

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Uçuk nedir? Uçuk neden olur ve nasıl geçer?

Tıp literatüründe 'herpes simplex' olarak bilinen bir hastalık olan uçuk, birçok kişinin çok hayatı boyunca sık sık karşılaştığı bir sağlık problemi olarak dikkat çekiyor. Genellikle dudaklarda ve ağız çevresinde önce bir kaşıntı ardından bir kabarcıkla ortaya çıkan uçuklara,  nelerin sebep olduğu ve nasıl geçtiklerini merak eden vatandaşlar, internette araştırma yapıyor. Peki, uçuk nedir? Uçuk neden olur ve nasıl geçer?

Günlük yaşamın kalitesini düşüren can sıkıcı problemler olarak görülen uçuklar, ağzımızın içi ya da dudaklarımızın kenarlarında kötü görüntü oluşturmasının yanı sıra canımızı da yakıyor. İşte, uçuk tedavisi ve uçukların neden olduğuna dair bilinmesi gerekenler...

Uçuk, virüslerin neden olduğu çok yaygın bir enfeksiyondur. Uçuğa neden olan bu virüsler tıpta 'Herpes Simpleks Virüsleri' olarak adlandırılırlar. Yapılan araştırmalar, Dünya nüfusunun yaklaşık olarak %80'inin hayatlarından en az bir kez bu enfeksiyonu geçirdiğini göstermektedir.

UÇUK NEDEN ÇIKAR?

Uzmanlar her 10 kişiden sekizinin yaşamının herhangi bir döneminde kısa ya da uzun süreli bir uçuk sorunu yaşadığını söylüyor.  Uçukların özellikle bağışıklık sisteminin zayıf düştüğü, stresli, yorgun dönemlerde, ateşli hastalık zamanlarında, üşütme ve soğuğa maruz kalma hallerinde, uykusuzluk ve aşırı yorgunluk dönemlerinde sıklaştığı da biliniyor. 

Ayrıca vurmalar, travmalar, jilet tahrişleri, hatta güneş ışınları bile o bölgede direnci kırarak uçuğun tekrarlamasına yol açabiliyor.

UÇUK BULAŞICI MI?

Uçuk bulaşıcı bir sorun. Çünkü herpes virüsleriyle meydana gelen bir mikrobik hastalık. Öpmekle, dokunmakla bile bulaşabiliyor. Bu nedenle uçuğa elle dokunmamak, dokununca elleri iyice yıkayıp temizlemek gerekiyor.

Özellikle kadınların makyaj yaparken uçukla temas edecek parmaklarını önceden yıkamaları ve gözlerine değdirmemeleri çok önemli, çünkü uçuk virüslerinin gözde yaptığı enfeksiyonlar gerçekten son derece tehlikeli olabiliyor.

Uçukluyken bebekleri, küçük çocukları, kemoterapi uygulanan hastaları, yüksek dozda kortizon uygulaması yapılanları asla öpmemek gerekiyor.

Hatta bu kişilerle bardak, kaşık, çatal gibi malzemelerin paylaşılmaması da tavsiye ediliyor.

UÇUK NASIL TEDAVİ EDİLİR?

Uçuk tedavisi de pek kolay bir iş değil. Çok sık tekrarladığında ağız yoluyla antiviral ilaçlarla kürler yapmak zorunlu hale gelebiliyorsa da bu ilaçlar karaciğer için toksik olabildiklerinden mutlaka doktor denetiminde kullanılmaları lazım.

En etkili tedavi, uçuğun çıkmak üzere olduğu anlaşılınca -karıncalanma, kaşıntı, gerginlik gibi şeyler hissedilir hissedilmez- antiviral uçuk kremlerinden birini o bölgeye uygulamak ve uçuk lezyonu tamamen iyileşene kadar buna devam etmektir.

Erken dönemde sık tekrarlanacak buz tatbikleri de yararlı olabilir.

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