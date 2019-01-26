Uçuk neden çıkar? Uçuk nasıl geçer?

Uzmanlar her 10 kişiden sekizinin yaşamının herhangi bir döneminde kısa ya da uzun süreli uçuk sorunu yaşadığını ifade ediyor. Uçukların genellikle bağışıklık sisteminin zayıf düştüğü, stresli, yorgun dönemlerde, ateşli hastalık zamanlarında, üşütme ve soğuğa maruz kalma hallerinde, uykusuzluk ve aşırı yorgunluk dönemlerinde arttığı da bilinen bir gerçek. İşte, uçuklar hakkında bilinmesi gerekenler...

UÇUK NEDİR?

Uçuk, virüslerin neden olduğu çok yaygın bir enfeksiyondur. Uçuğa neden olan bu virüsler tıpta 'Herpes Simpleks Virüsleri' olarak adlandırılırlar. Yapılan araştırmalar, Dünya nüfusunun yaklaşık olarak %80'inin hayatlarından en az bir kez bu enfeksiyonu geçirdiğini göstermektedir.

Antik yunan zamanlarından beri tanınan bu virüs sık sık insanları enfekte etmektedir. Türkiye'de de her yıl milyonlarca kişinin uçuk geçirdiği tahmin edilmektedir. Uçuk virüsü araştırmalardan çıkan sonuca göre insanların genetik sisteminde yani DNA içinde yer alan ve kalıtsal bir durumdur.

UÇUK NEDEN OLUR?

Ağız çevresi ve dudaklarda görülen, içi sıvı dolu yara kabarcıkları şeklinde olan uçuğun, çıkmasından birçok farklı neden vardır, özellikle bağışıklık sistemi zayıfladığında uykusuzluk ya da yorgunluk halinde, vücuttaki uçuk virüsü tekrardan aktifleşebilir. İşte uçuğa neden olan etmenler;

Yoğun stres

Aşırı heyecan ve korku

Soğuk algınlığı ve grip

Ultraviyole ışınlar ve aşırı güneş ışınları aşırı derecede maruz kalma

Yorgunluk ve uykusuzluk

Bağışıklık sisteminin güçsüz düşmesi

Hormonal değişimler

Yetersiz ve dengesiz beslenme

UÇUK NASIL GEÇER?

Günümüzde uçuk tedavisinde kullanılan antiviral uçuk kremleri, deriden geçerek uçuk virüsüne (Herpes simpleks) etki eder ve deriye zarar vermelerini engelleyerek, uçuk çıkan bölgeyi tedavi eder. İlaçların yanında uçuk tedavisinde kullanılan bazı doğal yöntemlerde vardır. Örneğin uçuğun üstüne buz koyun ve ara ara bunu yineleyin. Bu uçuğun ağrısını azaltmada ve etkisini kırmada yardımcı olacaktır.

Uçuk tedavisinde etkili başka yöntemde ise “sarımsak” kullanmaktır. Sarımsak ile uçuk üstüne fazla bastırmadan ufak dokunuşlar ve masaj benzeri hareketler yapın ve sarımsak suyunun her yere dağıldığından emin olun. Bu yöntemi sıkça uyguladığınız takdirde uçuğun iyileşmeye başladığını göreceksiniz.

Misket limonu da uçuk tedavisinde kullanılan etkili doğal bir yöntemdir. Günde üç defa doğrudan uçuğun üzerine bir kaç damla damlattığınız takdirde, uçuğun tedavi olmaya başladığına şahit olacaksınız. Bal da sirke de uçukla savaşmaya yardımcı bir özellik taşır. Bir yemek kaşığı balı biraz sirkeyle karıştırıp bir pamukla uçuğun olduğu bölgeye sürün, bunu birkaç kez uygulayın.

UÇUK BULAŞICI MI?

Uçuk bulaşıcı bir sorun. Çünkü herpes virüsleriyle meydana gelen bir mikrobik hastalık.

Öpmekle, dokunmakla bile bulaşabiliyor. Bu nedenle uçuğa elle dokunmamak, dokununca elleri iyice yıkayıp temizlemek gerekiyor.

Özellikle kadınların makyaj yaparken uçukla temas edecek parmaklarını önceden yıkamaları ve gözlerine değdirmemeleri çok önemli, çünkü uçuk virüslerinin gözde yaptığı enfeksiyonlar gerçekten son derece tehlikeli olabiliyor.

Uçukluyken bebekleri, küçük çocukları, kemoterapi uygulanan hastaları, yüksek dozda kortizon uygulaması yapılanları asla öpmemek gerekiyor.

Hatta bu kişilerle bardak, kaşık, çatal gibi malzemelerin paylaşılmaması da tavsiye ediliyor.