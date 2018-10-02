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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Sağlık
02.10.2018 - 11:44, Son Güncelleme:

Uçuk neden çıkar? Uçuk nasıl geçecek?

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Uçuk neden çıkar? Uçuk nasıl geçecek?

Uçuk neden çıkar sorusu, bu sıkıntıya maruz kalan bireylerin merak ettiği konu oldu. Genelde dudak ve burnun üzerinde meydana gelen uçuk, aft ile farklılıklar göstermektedir. Aft, ağız içerisinde olurken uçuk, yüz üzerinde ağız bölgesi çevresinde gerçekleşir. İşte, kozmetik görüntüyü bozması nedeniyle pek hoş karşılanmayan uçuğun neden çıktığına dair bazı bilgiler

Uçuk, oral bölgede meydana gelen küçük kabarcıklardır. Herpes Simpleks (HSV-tip 1) isimli bir virüs nedeniyle ortaya çıkan uçuk, sanıldığı gibi sadece ağız etrafında gerçekleşmez. Burun ve çevresinde gerçekleştiği de bilinmektedir.

Bu virüs vücuda girdiği an itibariyle sinir hücrelerinin üzerine yerleşir ve etkin olmayan halde beklemeye başlar. Bağışıklık sisteminin zayıf düştüğü durumlarda çoğalarak sinir hücrelerinden deri yüzeyine doğru hareket eder ve uçuk kabarcıkları oluşturur.

UÇUK ÇIKMADAN ÖNCE BÖLGE KAŞINMAYA BAŞLAR

Uçuğun çıkacağı bölgeler önceden kaşınmaya ve sızlamaya başlar. İçi sıvı dolu olan kabarcıklar zamanla kuruyup çatlar, sızıntı yapar ve açılarak yara haline dönüşür.

SOĞUK ALGINLIĞI VE GRİP GİBİ HASTALIKLAR DA UÇUĞA NEDEN OLABİLİYOR

Soğuk algınlığı, grip gibi rahatsızlıklar, aşırı güneş ışığı ve morötesi ışınlar, stres, yorgunluk, uykusuzluk ve hormonal değişiklikler uçuğun tekrarlamasında etkili olabilir.

UÇUK NASIL GEÇER?

Uçuğun etkili bir tedavisi yoktur, ancak antiviral kremler kullanılabilir. Uçuğa neden olan virüs bazı durumlarda uçuk yarasından vücudun başka bölümlerine yayılabilir. Örneğin parmaklarda ve gözlerde uçuk yaraları oluşabilir. Bulaşıcı olduğu için, uçuklu insanların sık sık ellerini yıkamaları tavsiye edilir.

 

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