Uçuk neden çıkar? Uçuk nasıl geçecek?
Uçuk neden çıkar sorusu, bu sıkıntıya maruz kalan bireylerin merak ettiği konu oldu. Genelde dudak ve burnun üzerinde meydana gelen uçuk, aft ile farklılıklar göstermektedir. Aft, ağız içerisinde olurken uçuk, yüz üzerinde ağız bölgesi çevresinde gerçekleşir. İşte, kozmetik görüntüyü bozması nedeniyle pek hoş karşılanmayan uçuğun neden çıktığına dair bazı bilgiler
Uçuk, oral bölgede meydana gelen küçük kabarcıklardır. Herpes Simpleks (HSV-tip 1) isimli bir virüs nedeniyle ortaya çıkan uçuk, sanıldığı gibi sadece ağız etrafında gerçekleşmez. Burun ve çevresinde gerçekleştiği de bilinmektedir.
Bu virüs vücuda girdiği an itibariyle sinir hücrelerinin üzerine yerleşir ve etkin olmayan halde beklemeye başlar. Bağışıklık sisteminin zayıf düştüğü durumlarda çoğalarak sinir hücrelerinden deri yüzeyine doğru hareket eder ve uçuk kabarcıkları oluşturur.
UÇUK ÇIKMADAN ÖNCE BÖLGE KAŞINMAYA BAŞLAR
Uçuğun çıkacağı bölgeler önceden kaşınmaya ve sızlamaya başlar. İçi sıvı dolu olan kabarcıklar zamanla kuruyup çatlar, sızıntı yapar ve açılarak yara haline dönüşür.
SOĞUK ALGINLIĞI VE GRİP GİBİ HASTALIKLAR DA UÇUĞA NEDEN OLABİLİYOR
Soğuk algınlığı, grip gibi rahatsızlıklar, aşırı güneş ışığı ve morötesi ışınlar, stres, yorgunluk, uykusuzluk ve hormonal değişiklikler uçuğun tekrarlamasında etkili olabilir.
Uçuğun etkili bir tedavisi yoktur, ancak antiviral kremler kullanılabilir. Uçuğa neden olan virüs bazı durumlarda uçuk yarasından vücudun başka bölümlerine yayılabilir. Örneğin parmaklarda ve gözlerde uçuk yaraları oluşabilir. Bulaşıcı olduğu için, uçuklu insanların sık sık ellerini yıkamaları tavsiye edilir.
Yorumları Göster
Yorumları Gizle