Uçuk neden çıkar? Dudaktaki uçuk nasıl geçer?

Altına yatırım yapmanın 3 büyük avantajı!
Şu sıralar altına yatırım yapanların sayısında önemli bir artış gözlemlenmekte… Bunun en önemli nedeni tabii ki altının her zaman güvenilir bir yatırım aracı olması… Bankaların altın hesabı hizmeti...
Halk arasında "uçuk" olarak adlandırılan ve tıp literatüründe "herpes simplex" olarak bilinen bir hastalık olan uçuk, birçok kişinin çok hayatı boyunca sık sık karşılaştığı ve muzdarip olduğu bir problemdir. Peki uçuk neden çıkar? Uçuk nasıl tedavi olur? İşte detaylar...
UÇUK NEDİR?
Uçuk, virüslerin neden olduğu çok yaygın bir enfeksiyondur. Uçuğa neden olan bu virüsler tıpta 'Herpes Simpleks Virüsleri' olarak adlandırılırlar. Yapılan araştırmalar, Dünya nüfusunun yaklaşık olarak %80'inin hayatlarından en az bir kez
bu enfeksiyonu geçirdiğini göstermektedir. Antik yunan zamanlarından beri tanınan bu virüs sık sık insanları enfekte etmektedir. Türkiye'de de her yıl 8 milyon kişinin uçuk geçirdiği tahmin edilmektedir. Uçuk virüsü araştırmalardan çıkan sonuca göre insanların genetik sisteminde yani DNA içinde yer alan ve kalıtsal bir durumdur.
UÇUK NEDEN OLUR?
Ağız çevresi ve dudaklarda görülen, içi sıvı dolu yara kabarcıkları şeklinde olan uçuğun, çıkmasından birçok farklı neden vardır, özellikle bağışıklık sistemi zayıfladığında uykusuzluk yada yorgunluk halinde, vücuttaki uçuk virüsü tekrardan aktifleşebilir. İşte uçuğa neden olan etmenler;
Yoğun stres
Aşırı heyecan ve korku
Soğuk algınlığı ve grip
Ultraviyole ışınlar ve aşırı güneş ışınları aşırı derecede maruz kalma
Yorgunluk ve uykusuzluk
Bağışıklık sisteminin güçsüz düşmesi
Hormonal değişimler
Yetersiz ve dengesiz beslenme
UÇUK NASIL GEÇER?
Günümüzde uçuk tedavisinde kullanılan antiviral uçuk kremleri, deriden geçerek uçuk virüsüne (Herpes simpleks) etki eder ve deriye zarar vermelerini engelleyerek, uçuk çıkan bölgeyi tedavi eder. İlaçların yanında uçuk tedavisinde kullanılan bazı doğal yöntemlerde vardır. Örneğin uçuğun üstüne buz koyun ve ara ara bunu yineleyin. Bu uçuğun ağrısını azaltmada ve etkisini kırmada yardımcı olacaktır.
Uçuk tedavisinde etkili başka yöntemde ise “sarımsak” kullanmaktır. Sarımsak ile uçuk üstüne fazla bastırmadan ufak dokunuşlar ve masaj benzeri hareketler yapın ve sarımsak suyunun her yere dağıldığından emin olun. Bu yöntemi sıkça uyguladığınız takdirde uçuğun iyileşmeye başladığını göreceksiniz.
Misket limonu da uçuk tedavisinde kullanılan etkili doğal bir yöntemdir. Günde üç defa doğrudan uçuğun üzerine bir kaç damla damlattığınız takdirde, uçuğun tedavi olmaya başladığına şahit olacaksınız. Bal da sirke de uçukla savaşmaya yardımcı bir özellik taşır. Bir yemek kaşığı balı biraz sirkeyle karıştırıp bir pamukla uçuğun olduğu bölgeye sürün, bunu birkaç kez uygulayın.
Kişisel farkındalığınızı arttıracak, bilgi kazanmanızı sağlayacak, ama bu esnada bütçenize çok fazla zarar vermeyecek şeyler planlamalısınız. Tüm...Koç Burcu - Bugün
Başarınızı diğerleriyle de kutlayabilirsiniz. Bilgi toplamalı, bilgilerin gerçekliğinden emin olmalı ve başladığınız işleri bitirmelisiniz. Fark yaratmak istiyorsanız,...Boğa Burcu - Bugün
Evinizde ve özel ilişkilerinizde yapacağınız değişiklikler duygusal anlamda istikararı sağlayabilir. İş birliğine açık olmanız durumunda, evinizi veya yaşadığınız yeri...İkizler Burcu - Bugün
Önemli detayları atlamadığınızdan emin olun. İstediğinizi açık açık ortaya koymak işe yarar çözümler üretmenizde size yardım edebilir....Yengeç Burcu - Bugün
Duygusal anlamda motive bir gündesiniz. Yanlış nedenlere dayalı değişiklikler yapmak doğru olmayabilir. Olayları doğru değerlendirmeli, daha alçak...Aslan Burcu - Bugün
Sahip olduğunuzdan daha fazla paranız varmış hissine kapılmayın ve aşırı harcamalardan kaçının. Sizi motive eden kişilerle görüşebileceğiniz bir hafta...Başak Burcu - Bugün
Bu hafta sonu, önemli kişisel değişiklikler yapmanız durumunda kendinizi çok iyi hissedebilirsiniz. Sizi bekleyen güzel bir gelecek varken lüzumsuz...Terazi Burcu - Bugün
Dış etkilere bağlı duygusal durumlarla uğraşabileceğiniz bir hafta sonundasınız. Bazı kişilerin yapacağı son dakika değişiklikleri sizi asıl uğraşmanız gereken işlerden...Akrep Burcu - Bugün
Duyduğunuz her şeye inanmamalısınız. Belli anlaşmalar yapmadan ya da bazı sözler vermeden önce, kendi araştırmanızı bizzat yapmanızda fayda var. Bu hafta sonu, elinize...Yay Burcu - Bugün
Endişelerinizi dile getirerek olaylara netlik kazandırabilir ve doğru kararlar alabilirsiniz. Eviniz ve ailenizle bağlantılı konularla ilgilenirken daha sorumlu davranmalısınız....Oğlak Burcu - Bugün
Çok fazla bilgi paylaşımı size ters şekilde geri dönebilir ve size bazı bedeller ödetebilir. Bu hafta sonu, sevdiğiniz kişilerle ilişkilerinizi...Kova Burcu - Bugün
Bu hafta sonu, bazı işleri ele alış veya uygulayış biçiminizi ya da bilgi edinme ev haber alma yöntemlerinizi gözden geçirebilirsiniz. Bu sayede kendinizi...Balık Burcu - Bugün