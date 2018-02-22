Uçuk neden çıkar? Dudaktaki uçuk nasıl geçer?

Halk arasında "uçuk" olarak adlandırılan ve tıp literatüründe "herpes simplex" olarak bilinen bir hastalık olan uçuk, birçok kişinin çok hayatı boyunca sık sık karşılaştığı ve muzdarip olduğu bir problemdir. Peki uçuk neden çıkar? Uçuk nasıl tedavi olur? İşte detaylar...

UÇUK NEDİR?

Uçuk, virüslerin neden olduğu çok yaygın bir enfeksiyondur. Uçuğa neden olan bu virüsler tıpta 'Herpes Simpleks Virüsleri' olarak adlandırılırlar. Yapılan araştırmalar, Dünya nüfusunun yaklaşık olarak %80'inin hayatlarından en az bir kez

bu enfeksiyonu geçirdiğini göstermektedir. Antik yunan zamanlarından beri tanınan bu virüs sık sık insanları enfekte etmektedir. Türkiye'de de her yıl 8 milyon kişinin uçuk geçirdiği tahmin edilmektedir. Uçuk virüsü araştırmalardan çıkan sonuca göre insanların genetik sisteminde yani DNA içinde yer alan ve kalıtsal bir durumdur.

UÇUK NEDEN OLUR?

Ağız çevresi ve dudaklarda görülen, içi sıvı dolu yara kabarcıkları şeklinde olan uçuğun, çıkmasından birçok farklı neden vardır, özellikle bağışıklık sistemi zayıfladığında uykusuzluk yada yorgunluk halinde, vücuttaki uçuk virüsü tekrardan aktifleşebilir. İşte uçuğa neden olan etmenler;

Yoğun stres

Aşırı heyecan ve korku

Soğuk algınlığı ve grip

Ultraviyole ışınlar ve aşırı güneş ışınları aşırı derecede maruz kalma

Yorgunluk ve uykusuzluk

Bağışıklık sisteminin güçsüz düşmesi

Hormonal değişimler

Yetersiz ve dengesiz beslenme

UÇUK NASIL GEÇER?

Günümüzde uçuk tedavisinde kullanılan antiviral uçuk kremleri, deriden geçerek uçuk virüsüne (Herpes simpleks) etki eder ve deriye zarar vermelerini engelleyerek, uçuk çıkan bölgeyi tedavi eder. İlaçların yanında uçuk tedavisinde kullanılan bazı doğal yöntemlerde vardır. Örneğin uçuğun üstüne buz koyun ve ara ara bunu yineleyin. Bu uçuğun ağrısını azaltmada ve etkisini kırmada yardımcı olacaktır.

Uçuk tedavisinde etkili başka yöntemde ise “sarımsak” kullanmaktır. Sarımsak ile uçuk üstüne fazla bastırmadan ufak dokunuşlar ve masaj benzeri hareketler yapın ve sarımsak suyunun her yere dağıldığından emin olun. Bu yöntemi sıkça uyguladığınız takdirde uçuğun iyileşmeye başladığını göreceksiniz.

Misket limonu da uçuk tedavisinde kullanılan etkili doğal bir yöntemdir. Günde üç defa doğrudan uçuğun üzerine bir kaç damla damlattığınız takdirde, uçuğun tedavi olmaya başladığına şahit olacaksınız. Bal da sirke de uçukla savaşmaya yardımcı bir özellik taşır. Bir yemek kaşığı balı biraz sirkeyle karıştırıp bir pamukla uçuğun olduğu bölgeye sürün, bunu birkaç kez uygulayın.