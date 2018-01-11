Tuvaletteyken telefonunuzu yanınıza almayın!

Altına yatırım yapmanın 3 büyük avantajı!
Şu sıralar altına yatırım yapanların sayısında önemli bir artış gözlemlenmekte… Bunun en önemli nedeni tabii ki altının her zaman güvenilir bir yatırım aracı olması… Bankaların altın hesabı hizmeti...
Yapılan uluslararası bir çalışma cep telefonlarının yüzde 95’i bakteriyel kontaminasyon bulguları gösterdiğine işaret ediyor. Üstelik bunların bazıları straf enfeksiyonu gibi güçlü enfeksiyonlara neden olabilecek potansiyele sahip. Arizona Üniversitesi’nden bir başka araştırma ise telefonlarımızın klozetlerden 10 kat daha fazla bakteri taşıdığını söylüyor.
Üstelik telefonlar sadece mikrop barındırmıyor, onları başkalarına da taşıyor. Mesela grip halindeyken telefonunuzu kullandınız diyelim. Grip mikropları ağzınız ve tükürükleriniz yoluyla telefonunuza yerleşiyor ve 24 saat boyunca orada yaşamaya devam ediyor. Sizin telefonunuzla başka biri konuştuğunda ya da eline aldığında ise potansiyel bir grip hastasına dönüşüyor.
Hele dışarıda kullandığınız bir tuvalette telefonunuzla da temas ettiğinizde durum iyice vahim bir hal alıyor. Çünkü bu tuvaletlerde kapı kollarından sabunluğa her yerde milyonlarca bakteri bulunuyor. Siz ellerinizi yıkayarak bu temasın izlerini silmeye çalışıyorsunuz ancak telefonunuzu yıkayamadığınızdan mikroplar sizinle birlikte taşınmaya devam ediyor.
Ortalama bir kişi cihazına her gün en az 2,600 kez dokunuyor, bu da enfeksiyonların ortaya çıkabilmesi için iyi bir fırsat anlamına geliyor. Elbette bu durum bir hastalığa yakalanma riskinizi çılgın bir şekilde artırmıyor ancak E. coli gibi bir örnekle karşılaşmanız bile sıkı bir karın ağrısı yaşamanıza neden olabilir.
Uzmanlar özellikle diyabet, kemoterapi veya başka ciddi bir hastalık nedeniyle tedavi olan yaşlı ve gençlerin bu konuda daha dikkatli olmaları gerektiğini vurguluyor. Eğer bu gruptaysanız hijyeninize herkesten daha çok dikkat etmeniz gerekiyor.
Cep telefonunuzun sizi hasta etme riskini en aza indirmek için ise tuvaletteyken telefonunuza dokunmamanız, tuvaleti kullandıktan sonra ellerinizi iyice yıkamanız ve telefonunuzu da sık sık temizlemeniz gerekiyor. Alkol bazlı ürünler kullanarak bu temizliği düzenli olarak yapabilirsiniz.
Unutmayın; bakteri yüklü bir telefon sizi öldüremeyecek olsa da bu bakteri yüküyle gezmek tuvaletten ellerini yıkamadan çıkmakla aynı derecede bir hijyen problemidir. Bu nedenle hemen şimdi telefonunuzu temizleyin ve tuvalette kullanmamaya gayret gösterin.
Kişisel farkındalığınızı arttıracak, bilgi kazanmanızı sağlayacak, ama bu esnada bütçenize çok fazla zarar vermeyecek şeyler planlamalısınız. Tüm...Koç Burcu - Bugün
Başarınızı diğerleriyle de kutlayabilirsiniz. Bilgi toplamalı, bilgilerin gerçekliğinden emin olmalı ve başladığınız işleri bitirmelisiniz. Fark yaratmak istiyorsanız,...Boğa Burcu - Bugün
Evinizde ve özel ilişkilerinizde yapacağınız değişiklikler duygusal anlamda istikararı sağlayabilir. İş birliğine açık olmanız durumunda, evinizi veya yaşadığınız yeri...İkizler Burcu - Bugün
Önemli detayları atlamadığınızdan emin olun. İstediğinizi açık açık ortaya koymak işe yarar çözümler üretmenizde size yardım edebilir....Yengeç Burcu - Bugün
Duygusal anlamda motive bir gündesiniz. Yanlış nedenlere dayalı değişiklikler yapmak doğru olmayabilir. Olayları doğru değerlendirmeli, daha alçak...Aslan Burcu - Bugün
Sahip olduğunuzdan daha fazla paranız varmış hissine kapılmayın ve aşırı harcamalardan kaçının. Sizi motive eden kişilerle görüşebileceğiniz bir hafta...Başak Burcu - Bugün
Bu hafta sonu, önemli kişisel değişiklikler yapmanız durumunda kendinizi çok iyi hissedebilirsiniz. Sizi bekleyen güzel bir gelecek varken lüzumsuz...Terazi Burcu - Bugün
Dış etkilere bağlı duygusal durumlarla uğraşabileceğiniz bir hafta sonundasınız. Bazı kişilerin yapacağı son dakika değişiklikleri sizi asıl uğraşmanız gereken işlerden...Akrep Burcu - Bugün
Duyduğunuz her şeye inanmamalısınız. Belli anlaşmalar yapmadan ya da bazı sözler vermeden önce, kendi araştırmanızı bizzat yapmanızda fayda var. Bu hafta sonu, elinize...Yay Burcu - Bugün
Endişelerinizi dile getirerek olaylara netlik kazandırabilir ve doğru kararlar alabilirsiniz. Eviniz ve ailenizle bağlantılı konularla ilgilenirken daha sorumlu davranmalısınız....Oğlak Burcu - Bugün
Çok fazla bilgi paylaşımı size ters şekilde geri dönebilir ve size bazı bedeller ödetebilir. Bu hafta sonu, sevdiğiniz kişilerle ilişkilerinizi...Kova Burcu - Bugün
Bu hafta sonu, bazı işleri ele alış veya uygulayış biçiminizi ya da bilgi edinme ev haber alma yöntemlerinizi gözden geçirebilirsiniz. Bu sayede kendinizi...Balık Burcu - Bugün