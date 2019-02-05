Türk tıp tarihinde bir ilke imza attı!
Nöroradyoloji Uzmanı Prof. Dr. Işıl Saatci, beyin anevrizması (damar balonlaşması) hastalığının kapalı (endovasküler) cerrahi tedavisini ABD'li hekimlere, ABD'deki önemli tıp merkezlerinde öğretmek üzere ABD'ye davet edildi.
Prof. Dr. Saatci, Philadelphia'da bulunan Thomas Jefferson Üniversitesi Hastanesi ve Virginia'daki West Virginia Üniversitesi Hastanesi’nde, seçilmiş 11 hastanın endovasküler cerrahi tedavisinin en son tekniklerini ABD’li hekimlere gösterecek. Beyin anevrizmalarının tedavisindeki en son teknikleri Amerikalı meslektaşlarına anlatacak olan Saatci, kadın hekim olarak Türk tıp tarihinde bir ilke imza attı.
Tüm dünya ülkelerinde, özellikle de ABD, Avrupa ve Çin’de 20’nin üzerinde tıp merkezine davet edilerek, seçilmiş hastaların kapalı damar içi beyin operasyonlarının gerçekleştirilmesine yardımcı oldu.
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