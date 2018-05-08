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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Sağlık
08.05.2018 - 11:34, Son Güncelleme:

Türk hastalardan Küba'ya yoğun ilgi

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Türk hastalardan Küba'ya yoğun ilgi

Son yıllarda, sağlık alanında ciddi bir başarı elde eden Küba, Türkiye’deki çok sayıda hasta için de umut kapısı olmuş durumda. Başta kanser olmak üzere,  saçkıran, sedef ve tavuk karası gibi hastalıkların tedavisinde büyük yol kat eden Küba’ya, Türkiye’deki hastalar tarafından yoğun ilgi görüyor. Türkiye’den özellikle kanser aşısı için Küba’ya giden isimler arasında ünlü sanatçı Arif Sağ da yer almıştı.

QBA Medi Tours, tedavi amaçlı Türkiye’den Küba’ya gitmek isten çok sayıda kişiye hizmet veriyor. Şirket, Küba Sağlık Bakanlığı ile Türkiye Dışişleri Bakanlığı tarafından onaylı bir biçimde faaliyet yürütüyor. QBA Medi Tours Sağlık Danışmanı Arzu Gürbüz, konuya ilişkin açıklamasında “Ülkemizde özellikle kanser tedavisi olmak amacıyla Küba’ya gitmek isteyen çok fazla hasta var. Bize başvuran kanser hastalarının raporları, kurumumuz tarafından Küba’ya gönderiliyor. Orada bulunan uzman onkologlar kısa bir süre içerisinde hastamızın Küba’daki tedavilere uygun olup olmadığını bize bildiriyorlar. Raporların onaylanması durumunda, başvuran hastanın tedavi için Küba’ya ulaşımını sağlıyoruz. Hastamız için uygun bir tedavi mümkün ise ne tür bir tedavinin uygulanacağı, ne kadar süreceği ve ortaya çıkacak olan maliyeti bizlere Küba Sağlık Bakanlığı tarafından bildiriyorlar” dedi.

KANSER AŞISININ YAN ETKİSİ YOK
Küba’da tedaviyi uygulayan profesörlerin, “Cilt altındaki uygulama yerinde dahi bir yan etki görmedik. Bu büyük bir avantaj” bilgisini verdiklerinin altını çizen Gürbüz, “Küba’da aşı tedavileri ve alternatif biyoterapi yöntemi bulunuyor. Küçük hücreli olmayan akciğer kanseri başta olmak üzere; baş ve boyun, kolon, mide, pankreas, meme, yumuşak doku kanseri gibi birçok kanser türüne tedavi uygulanıyor. Bunun yanında aşı tedavisi uygulanan kanser türleri, yine küçük hücreli olmayan (küçük hücre dışı NSCLC) akciğer kanseri, beyin tümörleri, kan kanseri gibi kanser türleridir” sözlerini ifade etti.

ARİF SAĞ DA KÜBA’YA GİTMİŞTİ…
2017 yılının Aralık ayında ünlü sanatçı Arif Sağ’ın kanser tedavisi olmak amacıyla QBA Medi Tours ile Küba’ya gittiğini belirten Gürbüz, “Akciğer kanseri hastası olan değerli sanatçımız Arif Sağ kurumumuz aracılığı ile Küba’ya giderek tedavi olmuştur. Arif Sağ’a ‘yaşam kalitesi programı’ adı altında bilinen bağışıklık sistemini güçlendiren, kemoterapi-radyoterapi yan etkilerini azaltan bir tedavi yöntemi uygulanmıştır. Bu tedavinin Küba’daki süresi 5 gün kadar sürdü. Türkiye’den giden hastaların Küba’daki ailesi oluyoruz. Hastaların bu süreci en hafif şekilde atlatması için yoğun bir çaba içindeyiz” şeklinde konuştu.

Kübadan dönen usta sanatçı Arif Sağ: Hiç pes etmedim
Küba'dan dönen usta sanatçı Arif Sağ: Hiç pes etmedim
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