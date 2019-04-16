Tüberküloz (Verem) nedir ve nasıl anlaşılır?
Sinsi bir şekilde ilerleyen ve uzun süre anlaşılmayan tüberküloz (verem), tedavi edilmediği takdirde insan sağlığı açısından hayati risk oluşturabiliyor. Tüberkülozda, düzenli ilaç kullanımı tedavi açısından önemli yer kaplıyor. Hastalığın dirençli mikropları kişiden kişiye de bulaşabiliyor. Peki, genellikle öksürük, balgam, kan tükürme ile kendisini gösteren tüberküloz (verem) nedir ve nasıl anlaşılır?
Tüberküloz tanısında, doktorlar tarafından yapılan test 48-72 saat sonra değerlendiriliyor. İlaç tedavisinin önemli yer kapladığı veremde yeterli süre (6-9 ay) kullanmazlarsa verem mikropları ilaçlara direnç kazanabiliyor. Akciğer tüberkülozunda; öksürük, balgam, öksürükle kan tükürme, göğüs-sırt-yan ağrısı ve nefes darlığı şikayetleri görülebilmektedir. İşte, Tüberküloz (Verem) hastalığı ile ilgili merak edilenler...
DİRENÇLİ VEREM NEDİR?
Verem hastaları ilaçlarını düzenli olarak ve yeterli süre (6-9 ay) kullanmazlarsa verem mikropları ilaçlara direnç kazanabilir. Hastalar bu dirençli mikrobu sağlıklı insanlara da bulaştırabilirler. Dirençli verem hastalarının tedavisi daha zor ve pahalıdır. Bu hastaların tedavisi daha uzun sürmekte (18-24 ay), daha fazla ilaç kullanılmakta ve bazen hasta hayatını kaybedebilmektedir.
TÜBERKÜLOZ NASIL TEDAVİ EDİLİR?
Bugün var olan ilaçlarla verem hastalarının tamamına yakını başarı ile tedavi edilebilmektedir. Ülkemizde verem ilaçları Verem Savaşı Dispanserlerinde ücretsiz olarak verilmektedir. Verem hastalığının genel belirtileri arasında; halsizlik, iştahsızlık, kilo kaybı, ateş, gece terlemesi ve çocuklarda kilo alamama bulunmaktadır. Akciğer dışı organlardaki verem hastalığında genel belirtilerle birlikte tutulan organa göre belirtiler ortaya çıkmaktadır.
TÜBERKÜLOZ TANISI NASIL KONULUR?
2-3 hafta veya daha uzun süreli öksürükle birlikte balgam çıkarma şikayeti olan herkes Verem Savaşı Dispanseri veya diğer bir sağlık kuruluşuna başvurmalıdır.
Verem hastalığının kesin tanısı bakteriyolojik yöntemlerle konulur. Tanıda, fizik muayenenin yanında balgamın mikroskopla incelenmesi, balgam kültürü ve akciğer grafisi kullanılır.
HANGİ DURUMLARDA VEREM RİSKİ ARTAR?
*Tedavi görmeyen verem hastası ile birlikte aynı evde yaşamak,
*Kalabalık, havalanması iyi olmayan ev koşulları,
*Yoksulluk, kötü beslenme,
*HIV/AIDS hastalığı,
*Şeker (diyabet) hastalığı,
*Vücut direncini azaltan diğer hastalıklar (kronik böbrek yetmezliği, lösemi, lenfoma kanser vb),
*Bağışıklığı baskılayan tedavi almak,
*Düşük vücut ağırlığı (ideal vücut ağırlığından %10 daha az kilo)
*Sigara içmek, ilaç ve alkol bağımlılığı, verem hastalığı riskini artırır.
Yorumları Göster
Yorumları Gizle