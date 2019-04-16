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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Sağlık
16.04.2019 - 23:13, Son Güncelleme:

Tüberküloz (Verem) nedir ve nasıl anlaşılır?

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Tüberküloz (Verem) nedir ve nasıl anlaşılır?

Sinsi bir şekilde ilerleyen ve uzun süre anlaşılmayan tüberküloz (verem), tedavi edilmediği takdirde insan sağlığı açısından hayati risk oluşturabiliyor. Tüberkülozda, düzenli ilaç kullanımı tedavi açısından önemli yer kaplıyor. Hastalığın dirençli mikropları kişiden kişiye de bulaşabiliyor. Peki, genellikle öksürük, balgam, kan tükürme ile kendisini gösteren tüberküloz (verem) nedir ve nasıl anlaşılır?

Tüberküloz tanısında, doktorlar tarafından yapılan test 48-72 saat sonra değerlendiriliyor. İlaç tedavisinin önemli yer kapladığı veremde yeterli süre (6-9 ay) kullanmazlarsa verem mikropları ilaçlara direnç kazanabiliyor. Akciğer tüberkülozunda; öksürük, balgam, öksürükle kan tükürme, göğüs-sırt-yan ağrısı ve nefes darlığı şikayetleri görülebilmektedir. İşte, Tüberküloz (Verem) hastalığı ile ilgili merak edilenler...

DİRENÇLİ VEREM NEDİR?

Verem hastaları ilaçlarını düzenli olarak ve yeterli süre (6-9 ay) kullanmazlarsa verem mikropları ilaçlara direnç kazanabilir. Hastalar bu dirençli mikrobu sağlıklı insanlara da bulaştırabilirler. Dirençli verem hastalarının tedavisi daha zor ve pahalıdır. Bu hastaların tedavisi daha uzun sürmekte (18-24 ay), daha fazla ilaç kullanılmakta ve bazen hasta hayatını kaybedebilmektedir.

TÜBERKÜLOZ NASIL TEDAVİ EDİLİR?

Bugün var olan ilaçlarla verem hastalarının tamamına yakını başarı ile tedavi edilebilmektedir. Ülkemizde verem ilaçları Verem Savaşı Dispanserlerinde ücretsiz olarak verilmektedir. Verem hastalığının genel belirtileri arasında; halsizlik, iştahsızlık, kilo kaybı, ateş, gece terlemesi ve çocuklarda kilo alamama bulunmaktadır. Akciğer dışı organlardaki verem hastalığında genel belirtilerle birlikte tutulan organa göre belirtiler ortaya çıkmaktadır.

TÜBERKÜLOZ TANISI NASIL KONULUR?

2-3 hafta veya daha uzun süreli öksürükle birlikte balgam çıkarma şikayeti olan herkes Verem Savaşı Dispanseri veya diğer bir sağlık kuruluşuna başvurmalıdır.
Verem hastalığının kesin tanısı bakteriyolojik yöntemlerle konulur. Tanıda, fizik muayenenin yanında balgamın mikroskopla incelenmesi, balgam kültürü ve akciğer grafisi kullanılır.

HANGİ DURUMLARDA VEREM RİSKİ ARTAR?

*Tedavi görmeyen verem hastası ile birlikte aynı evde yaşamak,
*Kalabalık, havalanması iyi olmayan ev koşulları,
*Yoksulluk, kötü beslenme,
*HIV/AIDS hastalığı,
*Şeker (diyabet) hastalığı,
*Vücut direncini azaltan diğer hastalıklar (kronik böbrek yetmezliği, lösemi, lenfoma kanser vb),
*Bağışıklığı baskılayan tedavi almak,
*Düşük vücut ağırlığı (ideal vücut ağırlığından %10 daha az kilo)
*Sigara içmek, ilaç ve alkol bağımlılığı, verem hastalığı riskini artırır.

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