Treacher Collins Sendromu (TCS) nedir?
Treacher Collins Sendromu (TCS) nadir görülen bir gen bozukluğudur. Treacher Collins Sendromu ile doğan çocuklar, yüzlerindeki anomalilerden dolayı solunum, işitme ve beslenme sorunları yaşıyor. Peki, Treacher Collins Sendromu (TCS) nedir?
Treacher Collins Sendromu (TCS), uterodaki kemik ve doku gelişimlerini etkileyen ve bu nedenle yüzde şekil bozukluklarına sebep olan bir rahatsızlık. Yüzde 60’ında genetik aktarımdan bağımsız tesadüfi bir gen bozukluğu söz konusu olabiliyor, yüzde 40’ında ise anne-babadan aktarılan genler sebep oluyor. Treacher collins sendromu ile doğan bireyler, yaşamları boyunca en fazla ameliyat geçirmek durumunda olan grup içinde yer alıyor.
Treacher Collins Sendromu, yüzdeki kemik ve yumuşak doku gelişimini etkiler, anormal şekilli kulaklar, yanaklar, göz kapakları ve çenelere neden olabilir. Ağır vakalarda ise işitmeyi bozabilir ve hava yolu tıkanıklığına sebebiyet verebilir.
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